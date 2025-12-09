FIBA anuncia un torneo clasificatorio para la NBA Europa: formato, equipos y el papel del Unicaja

Andreas Zagklis, secretario general de FIBA, compareció este martes para hacer balance del 2025 y uno de los puntos de mayor análisis fue la formación de la NBA Europa. Una competición en la que el Unicaja tiene el foco de cara a la temporada 2027/28 a través del título de la Basketball Champions League, pero lo cierto es que el organismo internacional de baloncesto ha anunciado un torneo clasificatorio para jugar en esa nueva competición.

Hasta el momento, el formato que se ha transmitido por parte de los representantes es el de 12 equipos fijos -aún por determinar, aunque han salido incluso las ciudades que aportarán los clubes participantes- y otros cuatro que saldrán del campeón de la BCL y de otros campeones de ligas naciones.

Torneo clasificatorio

La noticia de este martes es que se negocia en las altas esferas la creación de un torneo clasificatorio. ¿Quiénes participarán? Por un lado, estarán los campeones de las ligas nacionales. La FIBA quiere preservar el derecho a jugar esta nueva competición a todos los equipos europeos, de cualquier país. No obstante, los países participantes en este nuevo torneo dependerán de un ranking por puntos.

El Secretario general de FIBA, Andreas Zagklis, junto al comisionado de la NBA, Adam Silver, en el Mundial de 2019 / FIBA

No será la única forma de llegar a esa nueva competición. También participarán los mejores equipos clasificados de la BCL. ¿Los otros tres de la Final Four? Es una opción, por lo que será más importante que nunca llegar a la fase final en la temporada 2026/27. El campeón accederá directamente a la NBA Europa y los mejores clasificados a este nuevo torneo.

Fechas y número de equipos

Por delante hay otras muchas preguntas que responder. La idea es que se dispute en el mes de junio, una vez se hayan determinado los campeones de todas las ligas nacionales. Se ha descartado septiembre para que los clubes puedan planificar con tiempo la estructura de sus plantillas y sus respectivos presupuestos. No sobrecargar el calendario es un punto que se trabaja con especialdelicadeza desde la FIBA.

Más dudas hay acerca de cuál va a ser el número de equipos participantes en el torneo clasificatorio. Andreas Zagklis deslizó que "aún es pronto para anunciar si lo disputarían seis u ocho equipos". El número aún se debate, apunta a ser mayor teniendo en cuenta los equipos procedentes de la BCL y los campeones nacionales. No obstante, sí queda claro que saldrán de aquí tres participantes para la NBA Europa.

¿Y la Liga Endesa?

España representa uno de los casos de interés para quiénes participarán y dónde. Barça, Baskonia, Real Madrid y Valencia Basket, a día de hoy, son equipos representantes de la Euroliga. Si alguno de ellos queda como campeón de la Liga Endesa, ¿la ACB perdería su plaza? No iría en este caso el que alce el título, sino el que más arriba quede en la clasificación sin tener en cuenta a los Euroliga y al campeón de la BCL.

Unicaja y Tenerife acostumbran a jugar la Final Four de la BCL en los últimos años. / ACBPhoto

Para poner un ejemplo, el Real Madrid alzó el título el pasado curso, el Valencia quedó segundo, La Laguna Tenerife tercero y el Unicaja cuarto en la clasificación tras el play off. Lo lógico es que fuera el conjunto aurinegro el representante español, pero podría acceder también como uno de los mejores clasificados de la BCL. En ese caso, habría que ver qué factores acaban siendo determinantes por parte de la FIBA.

Así que el baloncesto europeo, más que nunca, afronta un nuevo panorama. El objetivo es "garantizar a los aficionados la opción de ver a sus equipos en el máximo nivel". Al Unicaja se le ha abierto, además de como campeón de la BCL, la vía de ser campeón de la Liga Endesa o ser uno de los mejores clasificados de la BCL. La temporada 2026/27 promete ser apasionante de cara a estar en octubre de 2027 en la nueva NBA Europa.