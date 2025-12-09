Filou Oostende-Unicaja: Día de pruebas camino al Round of 16

La ciudad belga de Ostende tiene en su mano el pase matemático del Unicaja para estar en el Round of 16 de la Basketball Champions League como primer clasificado del Grupo G. Vía directa, sin play-in ni nada. Ni siquiera exige la condición de ganar al Filou Oostende (20.30 horas/Courtside 1891), puede llegar antes del descanso, pero habrá que conseguirlo con una convocatoria repleta de novedades. La más importante, la de Augustine Rubit, recuperado de esa bronquitis que le impidió estrenarse en Liga Endesa el sábado y que ya le tiene en disposición de competir.

Es un partido que se plantea con muchos objetivos para el conjunto de Los Guindos. El primero es certificar la clasificación matemática para estar entre los 16 mejores de la competición. Ni siquiera hace falta ganar.

El Karditsa Iaponiki y el Mersin Sports Club juegan a partir de las 19.00 horas. Si el equipo turco consigue ganar al griego, el Unicaja ya tendría el liderato confirmado mucho antes de finalizar su partido. En caso de que tanto los otomanos como los malagueños quedaran con un balance de 4-2 en el grupo, el conjunto verde le ganó al Mrsin los dos partidos.

Un trámite

No obstante, el camino más deseado es el que depende estrictamente de los malagueños: ganar también en tierras belgas ante un rival que todavía no ha conseguido ni una sola victoria en la competición. El saldo del Filou Oostende es de 0-4 y afrontan ante el vigente bicampeón su última gran oportunidad. Una derrota les haría estar eliminados.

Aunque la victoria no es el único objetivo con el que viaja Ibon Navarro. También lo ha hecho con cambios notorios en la convocatoria, algo que permite el bajo nivel de esta primera fase de grupos. Se han quedado en Málaga Kendrick Perry, Killian Tillie y Tyson Pérez por simple descanso. Los dos últimos han arrastrado molestias físicos, mientras que el base tomará un respiro tras las minutadas con Montenegro.

Minutos para Rubit y Audige

La gran noticia de este lunes ha sido Rubit. Un virus primero y después una bronquitis pusieron en jaque los primeros días del estadounidense en Málaga. No pudo debutar el sábado y ahora tiene su oportunidad para vestir por primera vez la camiseta verde y morada. Ha venido bien físicamente, aunque ha perdido kilos después de las dos enfermedades, y la de Ostende será una prueba para entrar paulatinamente sin una exigencia demasiado alta.

Augustine Rubit debutará este martes con el Unicaja. / Álex Zea

También afronta un partido especial Chase Audige. Él sí que se estrenó en ACB y ahora vuelve a la pista que le trajo por primera vez a Europa: el COREtec Dome. El último fichaje del Unicaja disputó la temporada 2024/25 con el equipo belga. Entonces, ya supo lo que es enfrentarse al que era campeón de la BCL y ahora, un año más tarde, afronta el reto de ser un jugador de peso en el bicampeón europeo de la FIBA. Todo indica que podría hacerlo este martes como base ante la ausencia de Perry. También ha viajado Xavier Castañeda, recuperado del proceso víricos, por lo que Ibon Navarro tendrá que decidirse por un descarte.

Ganar... y hasta el 20 de enero

Es un simple trámite el de Bélgica. Por eso también han viajado Manu Trujillo y Arturas Butajevas. Seguir sumando sensaciones con victorias e integrar a los nuevos dentro de los sistemas son los grandes objetivos. Ganar y que la BCL quede aparcada hasta el 20 de enero cuando, ya sí, el nivel suba con el Round 16. En el mismo grupo que el Unicaja espera el Joventut, igual que ahora...