El Unicaja responde a las pruebas con clasificación al Round of 16 y victoria (73-89)

Adiós a la fase de grupos de la Basketball Champions League. No es aún oficial, queda un partido por disputar en el Martín Carpena, pero el Unicaja consiguió este martes la clasificación al Round of 16. Lo hizo con una victoria por 73-89 frente al Filou Oostende, precedida de una victoria del Mersin Sports Club sobre el Karditsa Iaponiki (72-80) que ya había confirmado el liderato cajista en el Grupo G.

El partido podría haberse quedado ahí, en descansar de la competición hasta que empiece la siguiente fase el 20 de enero. Sin embargo, había muchos de interés en un Unicaja atípico. Sin Kendrick Perry, Killian Tillie ni Tyson Pérez, con el debut oficial de Augustine Rubit y más minutos para Chase Audige, además de una oportunidad para Xavier Castañeda, que no jugaba como verde y morado desde el 12 de noviembre.

Chase Audige disputó su segundo partido con el Unicaja. / BCL

Tiempo de rodaje

Había que coger con pinzas lo que ocurriera en Ostende porque esto no fue una representación fiel de lo que va a ser el equipo. Pero sí que hubo muy buenos detalles de los nuevos. El exterior estadounidense fue el que más jugó: siete puntos, un rebote, una asistencia, una pérdida y una recuperación. Ibon Navarro ya cuenta con él como 'perro de presa'. Rubit, recién salido de una bronquitis, dio buena muestra de su inteligencia con balón. Cinco puntos. Bien atrás.

También tuvo buenos minutos en la Castañeda, siempre como base. No jugaba como cajista desde el 12 de noviembre. Terminó con 12 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias. Nueve puntos y ocho rebotes para James Webb III, 13 puntos para Jonathan Barreiro, seis asistencias para Tyler Kalinoski...

Ibon Navarro puso en pista como titulares a Castañeda y Audige. Balcerowski comenzó siendo el foco del ataque. Al principio, con éxito. Después, con fallos provocados por la falta de tensión competitiva. Lo aprovechó el Oostende por medio de Gillet para colocarse por delante en el marcador (9-7). La entrada de Alberto y Sulejmanovic elevó el nivel de intensidad con grandes acciones defensivas del capitán y ofensivas del bosnio para devolver la ventaja (16-19).

Protagonismo para Castañeda

Recogió el testigo Djedovic, que no entiende de bajar el listón. También dejó un gran impacto Rubit. De esto iba el partido más que del resultado y el equipo empezaba a coger mucho ritmo en los dos lados de la pista con otros buenos minutos de Audige y Castañeda. Lo paró Georgios Dedas (21-31). Ahora fue Ibon Navarro el que detuvo el partido tras el paso atrás de los suyos en defensa. Se estiró el Unicaja, aunque respondieron los belgas al final (34-40).

El tercer cuarto fue otra película, también protagonizada por el Unicaja, pero con un ejercicio defensivo estelar. Entre Alberto, Audige, Webb III y Rubit pusieron el 39-53. Perdió el equipo algo de pausa con los árbitros, mientras Estrada seguía haciendo daño con sus penetraciones. Los belgas buscaban un momento crítico con el que hacer daño, pero apareció Duarte para ampliar de nuevo la diferencia (56-65).

Emir Sulejmanovic, este martes en Bélgica. / BCL

Acelerador final

No quedaba nada por resolver, ni siquiera había que ganar por la clasificación porque otro resultado había favorecido. Gillet -acabó con 22 puntos- quiso ponerle algo de pimienta (63-67). Ibon Navarro recurrió a Alberto, Kalinoski y Balcerowski. Intentó creer el Oostende, pero el bicampeón de la BCL pisó al acelerador. Salió Butajevas para el minuto final (73-89). Ahí acabó la fase de grupos del Unicaja y también de los belgas, eliminados de la competición.

Quedará un último trámite para los cajistas en el Carpena, no para el Karditsa Iaponiki, el próximo miércoles a las 19.30 horas. Otro encuentro para repartir descansos y minutos.