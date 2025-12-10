Próximo rival
Porfi Fisac, nuevo entrenador del San Pablo Burgos: "El partido contra el Unicaja es vital para nosotros"
El nuevo técnico del equipo castellano cree que en la situación de descenso en la que está su equipo en la clasificación, "cualquier partido te pesa más si lo pierdes y te impulsa más si lo ganas"
El Unicaja jugará el sábado contra el San Pablo Burgos un nuevo partido liguero, desde las 18 horas, en el Palacio Martín Carpena. El equipo castellano estrenará en Málaga entrenador, tras la destitución de Bruno Savignani y el fichaje de Porfi Fisac, extécnico del Casademont Zaragoza.
El nuevo entrenador señaló en su presentación que "el reto" pasa por conseguir que el equipo sea "fiel a la calidad y los recursos que tiene" en una situación complicada en la Liga Endesa, que quiere revertir con urgencia.
Málaga, primera estación
Fisac remarcó la importancia de los próximos duelos ante Unicaja y Manresa para comenzar a cambiar la dinámica. "La calidad se demuestra cuando juegas los partidos. Les he hecho ver que esos partidos son vitales para nosotros. No podemos esperar porque la situación ya es difícil", señaló el técnico, que destacó que "en este deporte los jugadores y yo dependemos de solo una cosa: ganar".
"El reto que tenemos aquí delante, en el que no hay tiempo para adaptarme, es conseguir que la plantilla, lo antes posible, sea fiel a la calidad y a los recursos que tiene y ver dónde está el fallo para que el equipo haya tenido este número de derrotas", destacó el técnico que conoce la dureza de la Liga Endesa y de cómo ciertos resultados han complicado la progresión del equipo.
Calma y confianza
Aun así, pidió calma y confianza y apuntó a la defensa como uno de los principales aspectos a mejorar porque "no está a buen nivel" y hay que tener "más solidez en aspectos como el rebote, el porcentaje y volumen de tiro de tres o las situaciones defensivas".
También señaló un componente emocional clave y es que para Porfi ha fallado el "tema mental, de esfuerzo, de ilusión o de calidad" y confesó que intentará "trabajar en ello" y ser capaz de "ayudarles a que ese grado de necesidad se convierta en ilusión y no en precipitación".
Sobre la lucha por salir del descenso fue claro: "Cuando estás en esa parte de la clasificación, cualquier partido te pesa más si lo pierdes y te impulsa más si lo ganas".
