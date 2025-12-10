El Unicaja impone su dictadura en la BCL: 30 victorias en 31 partidos

El Unicaja ganó el martes en su visita al Filou Ostende belga y mantiene su paso firme en una Basketball Champions League en la que el equipo malagueño es el dominador absoluto desde hace ya dos temporadas. Y es que el Unicaja suma 30 victorias en sus últimos 31 partidos en la Champions de la FIBA, posee la mejor racha ganadora de la competición, con 18 victorias consecutivas (firmada entre diciembre de 2023 y marzo de 2025), y es vigente bicampeón continental de la competición, tras dominar con puño de hierro en la Final Four de Belgrado 2024 y en la Final Four de Atenas 2025.

18 victorias: la racha que cambió la historia de la BCL

El Unicaja no para de ganar en Europa desde hace ahora dos años. En diciembre de 2023, perdió en su visita al Peristeri entrenado entonces por Vasilis Spanoulis, en un partido de la primera fase de la temporada 2023/2024 en el que no había nada en juego para los verdes porque el Unicaja ya estaba clasificado para la segunda fase. A partir de entonces, se inició una racha inédita, con un récord de 18 triunfos seguidos que supone un capítulo que ya forma parte de la historia verde y también de la máxima competición del baloncesto europeo FIBA.

El Unicaja es dominador absoluto de la BCL desde hace dos temporadas. / FIBA

El origen de una tormenta perfecta

Aquella temporada 2023/2024, los verdes ya no volvieron a perder. Ganaron sus seis partidos del Round of 16, ganaron el play off de cuartos de final por 2-0 y ganaron en la Final a Cuatro de Belgrado al UCAM de Murcia y al Lenovo Tenerife, en semifinales y en la final, respectivamente. 10 partidos y 10 victorias, tras el traspié en pista del Peristeri

El 5 de marzo de 2025, el Unicaja perdió por última vez en Europa, ante el Galatasaray, 86-84

Después de la conquista de la BCL en 2024, Unicaja regresó a la competición con una inercia imparable la 24/25. El equipo fue una máquina afinada y perfecta en cada partido europeo. El equipo fue imparable con seis victorias seguidas de la primera fase del pasado curso, lo que elevó la cuenta a 16 seguidas.

La 17ª victoria: un mensaje a Europa y un hito para el Unicaja

El triunfo número 17 llegó en la primera jornada del Round of 16 del curso pasado ante el Manisa Basket (91-73). Fue el más simbólico de todos. No porque fuese el más difícil, sino porque confirmó el récord histórico de la competición (17), superando las 16 victorias seguidas que había sumado el AS Monaco, ahora equipo top de la Euroliga. Todavía sumaron los verdes una victoria más, la 18 seguida, en partido contra el Rytas Vilnius, en la segunda jornada del Round of 16.

El reto para superar su propia plusmarca es hacer, a partir de enero, un pleno de triunfos en las seis jornadas de la segunda fase continental

El Galatasaray y Estambul, el final de la racha

El 5 de marzo de 2025, en Estambul, la racha llegó a su fin. Unicaja perdió 86-84 ante Galatasaray, en un partido decidido en los segundos finales. Fue la derrota que dejó en 18 la cifra que ahora marca el récord absoluto.

El Unicaja perdió por última vez en Europa, el pasado marzo, en Estambul. / BCL

Nueva racha abierta de 12 victorias

Desde aquel traspié en Estambul, el Unicaja ha ganado 12 partidos seguidos. Ganó los 3 de la segunda vuelta del pasado Roud of 16, ganó al Reggiana italiano los dos del play off de cuartos de final y sumó dos victorias más en la Final Four de Atenas, ante el AEK Atenas (semifinal) y el propio Galatasaray, en la finalísima del torneo. O sea, que acabó con 7 victorias seguidas, a las que hay que añadir las 5 que ha sumado en este arranque de BCL 2025/2026, hasta las 12 actuales.

Audige, en el partido contra el Oostende. / BCL

¿Nuevo récord a la vista?

No será fácil ni igualar ni batir el actual récord que luce el cuadro de Los Guindos. Para eso, el Unicaja deberá ganar en el Carpena a los griegos del Karditsa, en la que será última jornada de esta primera fase continental (sumaría, entonces, 13 seguidas). El reto para superar su propia plusmarca es hacer, a partir de enero, un pleno de triunfos en las seis jornadas de la segunda fase continental, que le llevaría a sumar 19 en total, nuevo récord.

Si tenemos en cuenta que tendrá como rival al Joventut en el grupo de la segunda fase y que los otros dos compañeros de viaje apuntan a ser el Chalon de Francia y el Wurzburg de Alemania, el reto de hacer un 6-0 en la clasificación parece más que complicado. Pero...