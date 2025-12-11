¿Quiénes serán los árbitros del Unicaja-San Pablo Burgos de la jornada 10 de la Liga Endesa?

La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 10 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será recibiendo la visita del San Pablo Burgos de Porfi Fisac en el Palacio Martín Carpena.

Clasificación

Los verdes, sextos en la clasificación, tienen por delante una gran oportunidad para sumar un nuevo triunfo, ante el colista de la ACB, que afiance su posición en la zona alta de la tabla, la que dará los siete billetes para la próxima Copa del Rey de Valencia 2026.

El partido de la jornada 10 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este sábado a las 18 horas y será dirigido por Arnau Padrós, Joaquín García González y Guillermo Ríos.

Designaciones arbitrales

El resto de designaciones de la jornada son los siguientes:

RÍO BREOGÁN - LA LAGUNA TENERIFE

Sábado, 13/12/2025 19:00 h.

Luis Miguel Castillo - Alberto Sánchez Sixto - Cristóbal Sánchez Cutillas.

DREAMLAND GRAN CANARIA - KOSNER BASKONIA

Sábado, 13/12/2025 20:00 h. (Hora peninsular)

Fernando Calatrava - Javier Torres - Raúl Zamorano.

MORABANC ANDORRA - COVIRAN GRANADA

Sábado, 13/12/2025 21:00 h.

Óscar Perea - Rafael Serrano - Rubén Sánchez Mohedas.

SURNE BILBAO - HIOPOS LLEIDA

Domingo, 14/12/2025 12:00 h.

Emilio Pérez Pizarro - Francisco Araña - Roberto Lucas.

UCAM MURCIA - JOVENTUT BADALONA

Domingo, 14/12/2025 12:30 h.

Antonio Conde - Jorge Martínez - Andrés Fernández Carretero.

REAL MADRID - BÀSQUET GIRONA

Domingo, 14/12/2025 17:00 h.

Carlos Peruga - Alberto Baena - Fabio Fernández.

VALENCIA BASKET - CASADEMONT ZARAGOZA

Domingo, 14/12/2025 18:00 h.

Martín Caballero - Sergio Manuel Rodríguez - David Sánchez Benito.

BAXI MANRESA - BARÇA

Domingo, 14/12/2025 19:00 h.

Carlos Cortés - Juan de Dios Oyón - Yasmina Alcaraz.