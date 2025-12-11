Todo lo que hay que saber sobre el Unicaja-San Pablo Burgos: fecha, hora y dónde verlo

La Liga Endesa regresa este fin de semana al Martín Carpena con la visita del San Pablo Burgos, recién ascendido y actual colista de la clasificación, con un balance de una victoria y ocho derrotas, en las primeras nueve jornadas de la Fase Regular liguera. Los cajistas están asentados en la zona noble, con un balance de 6-3, en la sexta plaza.

Rival con nuevo entrenador

El equipo castellano estrenará entrenador en el Carpena, tras la llegada de Porfi Fisac a Burgos en sustitución de Bruno Savignani, el técnico que logró el pasado curso el ascenso a la elite del baloncesto español. El propio Fisac aseguró en su presentación que este choque contra los de Ibon Navarro "es clave para el San Pablo Burgos".

Porfi Fisac se estrenará en Málaga como técnico del San Pablo Burgos. / ACBPhoto

¿Cuándo se juega el partido?

El encuentro tendrá lugar el sábado 13 de diciembre de 2025 a las 18:00 horas en un Palacio Martín Carpena que no ve a su equipo desde el 22 de noviembre, cuando el Baxi Manresa visitó Málaga. Después llegó la Ventana FIBA y dos partidos seguidos a domicilio, contra el Hiopos Lleida y ante el Filou Oostende.

¿Dónde ver el Unicaja vs San Pablo Burgos?

El partido será retransmitido en directo por DAZN, la plataforma de streaming que posee los derechos de la Liga Endesa en esta temporada. En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha.