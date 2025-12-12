Porfi Fisac, entrenador del San Pablo Burgos: "Admiro, aprecio y valoro mucho a Ibon Navarro"

El San Pablo Burgos visita este sábado el Palacio Martín Carpena. El equipo burgalés afronta el choque en el Carpena con varias dudas en su plantilla. Su nuevo entrenador, Porfi Fisac, confirmó que el equipo llega a Málaga con varios problemas físicos. “Tenemos problemas con Pablo Almazán, que no ha entrenado en los últimos días debido a un proceso gripal. También tenemos problemas con Raúl Neto, que venía arrastrando ciertas molestias y esta semana ha vuelto a sentir algún dolor”, explicó el técnico burgalés en la previa del encuentro, que se jugará este sábado a partir de las 18 horas en el Palacio de los Deportes.

La expedición castellana viajó este viernes con los 13 jugadores del primer equipo. Será horas antes de arrancar el partido cuando el cuerpo técnico decidirá los 12 elegidos para formar parte de la convocatoria.

Porfi Fisac halaga a Ibon Navarro

Fisac tuvo palabras de reconocimiento hacia Ibon Navarro: “Para mí, es uno de los mejores entrenadores españoles de la competición, una persona a la que admiro, aprecio y valoro muchísimo”, destacó.

Respecto a su propio equipo, apeló a lo emocional en su estreno en el banquillo del San Pablo Burgos: “Lo primero que me preocupa es ser feliz con lo que hago y quiero que mis jugadores sean felices con lo que den”.

Objetivo en Málaga

El entrenador burgalés profundizó en lo que espera de su equipo en el Carpena. “Quiero que la gente dé todo lo que tiene. A mí me haría feliz que el equipo sea capaz de pasar y compartir el balón, de hacer una falta por ayudar a un compañero, de defender situaciones de rebote y de trabajar el rebote con entereza”, explicó Fisac.