Ibon Navarro: "Burgos es un equipo con talento y peligroso, aunque la dinámica no le haya ido muy bien"

Ibon Navarro pasó revista este viernes a la actualidad del Unicaja, en la previa del partido de la décima jornada de la Liga Endesa en la que los verdes recibirán la visita del San Pablo Burgos, colista de la ACB, y que estrenará en Málaga entrenador en la figura de Porfi Fisac.

Los verdes, en la sexta plaza de la tabla, buscarán un nuevo triunfo que les acerque al objetivo de amarrar, lo antes posible, uno de los 7 billetes que hay en juego durante esta primera vuelta de la Fase Regular liguera para la Copa del Rey de Valencia 2026.

El técnico cajista no se fía del rival, confirmó la baja segura de Tyson Pérez para el duelo contra los castellanos, habló del impacto de Augustine Rubit y Chase Audige en el equipo y se mostró contento porque Yannick Nzosa, cedido por el Unicaja en el San Pablo Burgos, no tenga problemas de lesiones y haya recuperado las buenas sensaciones en su regreso este curso a la elite del baloncesto español.

Estado de la plantilla

"Salvo Tyson Pérez, que está parado a expensas de que se recupere de un dolor en el pie, los demás están todos disponibles. Rubit no está todavía recuperado de su bronquitis, a Tillie le han venido bien estos días de descanso, aunque todavía tenemos que tener algo de precaución con él, y los demás están sin novedad".

Tyson Pérez, junto a Ibon Navarro / ACBPhoto-Mariano Pozo

Nuevos fichajes

"Rubit para nosotros es muy positivo. Nos aporta cosas que no teníamos: su dinamismo en el juego, su buen pase de balón, amenaza en el tiro consistente desde 5-6 metros e incluso en el triple, nos puede ayudar incluso de "4" cuando esté un poco más integrado, buen reboteador, buen defensor de poste bajo... Aporta muchas cosas. En el caso de Audige nos aporta cosas que estábamos echando de menos en el perfil físico de las posiciones de alero y escolta. Defensivamente, nos ayudará con jugadores que nos estaban generando problemas. Además, también puede echar una mano en el puesto de base. Muy positivos ambos fichajes porque los dos nos traen cosas que no tenemos y su predisposición para integrarse en el equipo lo antes posible es maravillosa".

San Pablo Burgos

"Es una situación rara para ellos. Tienen muy buenos jugadores, pero sus números son extraños. En defensa, en cuestión de energía, tienen muy buenos datos. Son el mejor equipo en recuperaciones de la Liga y no destacan negativamente en ningún apartado defensivo, pero es el que más puntos recibe de la Liga y el tercero en puntos por posesión. Eso cambia muchas veces con la llegada de un nuevo entrenador. En ataque hacen muchas cosas bien porque tienen muchísimo talento. Es un equipo peligroso, aunque la dinámica no les ha ido muy bien. Con Porfi Fisac reaccionarán seguro".

Descartes

"En realidad solo tengo que hacer un descarte porque Tyson Pérez no jugará el sábado y tampoco contra Karditsa. A ver si podemos incorporarlo a parir del lunes a los entrenamientos, pero necesitamos que mejore en sus dolores porque es que casi no puede andar. En el otro caso, esperaremos al último entrenamiento del sábado porque tenemos rondando gripes, virus, estómagos y cosas raras. Lo normal es que Perry vuelva porque ha tenido días de descanso pero necesitamos que no pierda ritmo de competición. Dependerá todo de los malestares y los virus".

Futuro inmediato de Castañeda

"Su situación no ha cambiado mucho. El otro día, sin Perry, jugó. Es un jugador muy bueno y nos ayuda mucho en la posición de base. Ahora tenemos tres bases y podemos convocar a los 3 para algún partido, si así lo necesitamos, y si decimos llevar otra estructura de equipo pues solo irán dos de ellos. Perry y Alberto son nuestros bases digamos estándar, pero sabemos que él nos puede ayudar en la posición de "1". En función de qué tipo de partido tenemos optaremos por una opción o por otra".

Constancia

"Nos falta continuidad en el equipo. Se han incorporado dos jugadores, pero perdemos a Tyson Pérez, que es muy importante para nosotros y tenemos que recolocar a los jugadores. No acabamos de tener continuidad en el trabajo para que los roles se asienten bien y que los jugadores se centren en una posición. Tyson tiene mucha importancia en nuestro juego, tanto en ataque como en defensa. La primera parte en Lleida fue muy buena y hay que intentar darle continuidad. Tendremos puntos altos de solidez y hay que intentar que los que no son tan altos, no nos hagan sufrir como nos pasó en la pista del Hiopos Lleida en la segunda parte".

Parcial 6-3 en la clasificación

"Es el mismo balance del primero y del segundo año y el equipo fue competitivo. Quedan 8 partidos para el final de la primera vuelta y necesitamos 4 victorias más para clasificarnos para la Copa del Rey, que es un gran objetivo. No tenemos que obsesionarnos con que tenemos que ganar 4 partidos, tenemos que obsesionarnos en saber qué tenemos que hacer para ganar esos 4 partidos. Tenemos que hacer las cosas bien para ganar cada partido. El objetivo de las 10 victorias está ahí, pero estar centrados en mejorar cada día es bueno porque nos va a llevar a lograr el objetivo. 6-3 es un buen registro ahora mismo, pero no es definitivo ni asegura nada".

Nzosa juega esta temporada en el San Pablo Burgos. / ACBPhoto

Yannick Nzosa

"A los jugadores que tenemos cedidos, les miramos siempre. Tiene mucha competencia en Burgos en su puesto. Lo más importante es que está teniendo continuidad, que está entrenando sin problemas, que está siempre convocado, que no tiene lesiones graves... y eso le hace sentirse otra vez jugador y eso es muy bueno viniendo de donde viene, sobre todo para un chico de su edad. No tener parones es muy bueno. Contento por él y ojalá tenga una gran temporada".