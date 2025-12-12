El Unicaja no tiene prisa por la salida de Castañeda: solo se marchará si se cumplen las condiciones

El futuro de Xavier Castañeda sigue siendo una incógnita. ¿Acabará la temporada vistiendo de verde cajista? ¿Será traspasado a otro club?... Son preguntas de difícil respuesta ya que todas las opciones están abiertas y el día a día será el que marque el futuro del jugador de pasaporte bosnio en Málaga o fuera de la Costa del Sol.

Protagonista en Ostende

Castañeda, tras varios partidos fuera de la rotación, tuvo un rol muy protagonista este pasado martes en la visita europea del Unicaja al Filou Oostende. Ibon Navarro dejó en casa descansando a Kendrick Perry y eso hizo que Castañeda jugará 22.26 minutos, el que más del equipo en el partido contra los belgas.

Jugador número 14

La situación a día de hoy con Castañeda es que es uno de los 14 jugadores que forman la primera plantilla del Unicaja. Pero su rol parece quedar pendiente de las bajas de otros compañeros para poder tener minutos, lo que provoca que el combo de pasaporte bosnio esté en el mercado y pueda salir del equipo en busca de otro destino en el que pueda tener más minutos y más protagonismo.

Castañeda no tiene protagonismo. / ACBPhoto

Salida no a cualquier precio

La situación de Castañeda no es problema para el Unicaja. Y es que no hay ninguna urgencia por encontrarle un destino. Por eso, desde el club cajista se tiene claro que solo se irá de Málaga si otro club está dispuesto a pagar su ficha al completo. Mientras no aparezca ese equipo dispuesto a fichar al jugador con las condiciones contractuales que tiene en el club verde y morado, Castañeda no saldrá del Unicaja. "No lo vamos a regalar ni tampoco vamos a pagar nosotros la mitad de su sueldo para que juegue en otro sitio. Para eso, se quedará con nosotros", se dice en privado, cuando se les pregunta a los rectores verdes por la situación de Xavi.

Xavier Castañeda, junto a Ibon Navarro. / Álex Zea

Tercer base

Con una plantilla de 14 jugadores, más el lesionado David Kravish, el encaje de Castañeda en la rotación de Ibon Navarro queda orientada a la posición de tercer base. El recién llegado Chase Audige es un 2-3, que podría puntualmente hacer de base, pero no es su función. De esta manera, el Unicaja se queda ahora con la pareja seria y solvente Alberto-Perry como dúo de directores de juego, pero sin un recambio claro en la plantilla, en el caso de que cualquiera de los dos tenga algún problema físico o médico. Solo Castañeda podría tapar ese hueco, como hizo el martes en la pista del Filou Oostende, ante la baja del boquerón Perry.

Precisamente por eso, en el Unicaja no hay ningún tipo de prisa para que el combo de pasaporte bosnio salga del club, sobre todo si económicamente la operación no colma las expectativas del cuadro cajista.

¿Qué piensa Castañeda?

En este contexto, también es importante lo que quiera el base-escolta de ascendencia mexicana para su futuro inmediato. Como es obvio, el deseo de Xavier Castañeda es jugar, algo que sabe que en Málaga tiene complicado y que solo será posible cuando alguno de los bases no esté en condiciones. Ahí deberá Castañeda tomar una decisión importante: si sacrificar lo económico por poder ir a otro destino más favorable para él en protagonismo o esperar a que llegue un club y le iguale lo firmado para este curso en el Unicaja, la condición que ha puesto el club de Los Guindos para su salida durante la presente temporada.

Futuro incierto

De momento, el futuro inmediato de Xavier Castañeda está ligado al Unicaja. Con 14 jugadores en la plantilla, Ibon Navarro deberá hacer dos descartes para cada partido. El "bosnio" tiene muchas papeletas para ser uno de los dos "nominados" este próximo sábado, en el duelo liguero contra el San Pablo Burgos. La puerta está abierta para su marcha, pero no será una salida fácil desde el punto de vista económico. Las partes parecen condenadas a entenderse. ¿Cuándo y a qué precio?... Veremos.