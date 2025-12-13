Los descartes de Ibon Navarro para el Unicaja-San Pablo Burgos

Tyson Pérez y Xavier Castañeda han sido los descartes elegidos por Ibon Navarro antes de disputar este sábado, a partir de las 18.00 horas, el encuentro frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos correspondiente a la jornada 10 de la Liga Endesa. El hispano-dominicano y el estadounidense de pasaporte bosnio son los cajistas que se han quedado fuera de la convocatoria del Unicaja en el estreno de Chase Audige y Augustine Rubit en el Martín Carpena.

La decisión no ha sido doble porque la baja del ala-pívot ya estaba confirmada. Fue baja ante el Hiopos Lleida, lo es contra el San Pablo Burgos y apunta a serlo contra el Karditsa Iaponiki el próximo miércoles por problemas en el pie. Ibon Navarro aseguró en rueda de prensa que casi no puede ni andar y ahora le da descanso para recuperarlo de cara al final de 2026 Baskonia-Real Madrid-Joventut.

Sin minutos para Castañeda

El segundo descarte sí había que decidirlo y, pese a contar con minutos en el último encuentro de la Basketball Champions League, Castañeda se queda fuera de la rotación. El cuerpo técnico andaba pendiente de los restos de bronquitis y de algún virus interno en el vestuario, pero ha sido el estadounidense de pasaporte bosnio el que tampoco se viste de corto.

Estreno en casa de Audige y Rubit

Así, el Martín Carpena se va a encontrar por primera vez con sus dos últimos fichajes: Chase Audige y Augustine Rubit. Los dos estadounidenses conocerán de primera mano lo que es tener a la 'marea verde' a favor. Ambos ya saben lo que es jugar en la pista malagueña, pero tendrán el reto de defender los colores del Unicaja y seguir integrándose en la dinámica del equipo.