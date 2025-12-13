Vestuario
Ibon Navarro, cauto con Tillie: "Quiero creer que no hay ningún problema"
"Me gustaría que no fuéramos un equipo que juega solamente con alma y corazón, sino jugar bien al baloncesto", confesó el entrenador del Unicaja tras la victoria frente al San Pablo Burgos
Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras la victoria del Unicaja sobre el Recoletas Salud San Pablo Burgos (99-91). Se mostró satisfecho por el alma y el corazón del equipo, especialmente en los últimos minutos, aunque lamentó que haya que llegar a ese punto. No obstante, la nota negativa fue una retirada de Killian Tillie por una sensación mala en el pecho: "Quiero creer que no hay ningún problema".
Balance
"Felicitar al equipo por la victoria. Evidentemente, no ha sido nuestro mejor partido. Sabíamos que nos podía costar por muchos motivos. Todavía estamos en proceso de meter a los jugadores nuevos, la ausencia de Tyson más la de Killian durante el partido... Un jugador que cuidamos en Ostende para que nos ayudara y apenas nos ha podido ayudar. Nos hemos despistado mucho, nos hemos equivocado. Hay situaciones que nos han hecho entrar en ansiedad. Burgos ha hecho un partido muy inteligente como preveíamos con el cambio de entrenador, intentando sacar provecho con cosas que no nos salían fluidas. Cuando no puedes por lo civil, pues por lo criminal. A base de mucho corazón, que casi nos cuesta el partido. Este equipo tiene mucho corazón, tiene mucha alma. Está preparado para que cuando las cosas no salgan bien, seamos capaces de buscar otras fórmulas de ganar un partido, que para nosotros era muy importante".
Defensa en zona
"Veníamos del partido de Lleida, que nos intentamos preparar. No es fácil cuando tienes jugadores que tienen que aprender tantas cosas para convencerles de esto. Jugar sin Killian ni Tyson contra la zona, con Sulejmanovic ahí. Después sí hemos sabido interpretar cuando cambiaban a hombre. Hemos encontrado situaciones buenas, pero teníamos ansiedad con errores incomprensibles. Pese a todas las dificultades, hemos estado bien los últimos minutos. Webb III y Sulejmanovic, que igual eran los que más errores cometían por la ansiedad, han sido muy importantes para ganar el partido".
Cambio de ritmo
"Ha sido mucha la energía que nos ha transmitido Alberto, incluso a él le ha podido por un momento. Nos ha llevado a estar más acelerados, pero la defensa de Chris, la defensa de Alberto, volver a controlar el rebote. Había poca energía para empezar el partido. Hemos sido capaces de rebotear más en los últimos 12 minutos, recuperábamos sin sacar provecho. Me gustaría que no fuéramos un equipo que juega solamente con alma y corazón, sino jugar bien al baloncesto como hemos hecho en algunos momentos, pero no hoy. Tocaba otro registro. La parte buena es que lo tenemos".
Emir Sulejmanovic
"Él es un jugador que trabaja mucho el triple, que está falto de confianza. Valoramos mucho su trabajo sordo, sin que nadie lo vea. Lucen más sus errores que su acierto. Ya metió uno muy importante, otro que fue en Lleida. Tiene la capacidad de ayudarnos en dos posiciones, pero le está costando porque lo estamos mareando. Tiene que ir ahora al '4', antes dos meses al '5'. Hay que buscarle situaciones, pero no estamos para trabajarlas. No podemos porque tenemos muchas cosas cogidas con pinzas. Tiene mucha alma y corazón".
Augustine Rubit
"Rubit y Chase llevan mucho retraso. Ha tenido que hacerse una placa en el pecho porque todavía no está bien, lo está pasando mal. Esperábamos que hoy estuviera un poco mejor porque lo hemos visto entrenar bien. Su primera entrada ha sido positiva. Después hemos querido darle protagonismo, pero no hemos estado bien como no hemos estado bien en otras cosas. Engaña su estatura porque no tiene cuello".
Killian Tillie
"No me atrevería a decir nada y alarmar a nadie, pero ha tenido como un brote de ansiedad o una taquicardia. Le empezó a doler el pecho y lo hemos parado. No tiene que tener nada grave, pero no hemos querido correr ningún riesgo. Está bien. No sé si se ha llevado un golpe en el pecho. Quiero creer que no hay ningún problema, no me han dicho nada".
Chris Duarte
"Estamos contentos con su evolución. La anotación y el acierto son consecuencia de otras cosas, que vaya entendiendo cómo funciona el equipo a muchos niveles, también fuera. Se siente más arropado, nota cómo los compañeros le corrigen y está muy receptivo. En el momento que abra la cabeza y empiece a absorber, aprende muy rápido. No tiremos fuegos artificiales porque seguiremos con altibajos. Su línea es ascendente. Aún hay cosas que le pueden sacar de partido, como un árbitro, pero va evolucionando. Estamos contentos, aún le queda para ser el jugador que sabemos que va a ser".
Inicio flojo
"La mentalidad con la que hemos empezado el partido. En la rueda ya sabíamos que no íbamos a empezar bien. Hemos intentado que no fuera así, pero las cabezas son tremendas. Esto es un juego muy mental. Por mucho que hables de esta Liga, hay gente que le cuesta creérselo. Espero que hayamos aprendido. San Pablo Burgos ha jugad muy buen partido. Han hecho muchas cosas para ganar".
