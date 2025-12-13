El nuevo Unicaja de Rubit y Audige se estrena en el Carpena contra el Burgos

Día de estrenos en el Martín Carpena. El Unicaja recibe este sábado (18 horas) al San Pablo Burgos, en un partido marcado por el aliciente de ver, por primera vez en Málaga, a Augustine Rubit y a Chase Audige, los dos fichajes recién llegados a la plantilla verde y morada. Dos refuerzos de invierno que tiene pinta de que mejorarán al equipo, sobre todo en físico y en defensa.

Con el foco apuntando a la Copa del Rey de Valencia, el Unicaja buscará este fin de semana una nueva victoria liguera, sería la séptima, que acercaría a los verde y morados a solo tres triunfos más de ese objetivo de estar en febrero defendiendo el título copero en el flamante Roig Arena de la capital levantina.

Sin confianzas y con el respeto que merece cualquier rival de la Liga Endesa, lo cierto es que la visita del San Pablo Burgos, el peor equipo en lo que va de temporada, parece la ocasión perfecta para que los de Ibon Navarro den otro paso al frente rumbo al ansiado torneo del k.o.

Tyson Pérez, baja en el Unicaja

Tyson Pérez no estará contra los castellanos. El jugador hispano dominicano tiene una lesión en una rodilla que le impedirá jugar, según desveló Ibon Navarro en la previa del partido. Con una plantilla de 14 jugadores, el técnico vasco deberá hacer otro descarte más. ¿Xavi Castañeda?... pues dependerá mucho del estado físico y vírico del resto de la plantilla. Si todos están en condiciones de jugar, el nominado es probable que sea el base-escolta de pasaporte bosnio, pero hay que esperar.

Rival

El San Pablo Burgos llega a Málaga como colista de la clasificación, con un balance de una victoria -en la jornada inaugural frente al Bàsquet Girona (97-79)- y ocho derrotas consecutivas, que han motivado un cambio en el banquillo burgalés. Bruno Savignani fue destituido el pasado lunes, incorporándose al banquillo de los castellanos el veterano técnico Porfirio Fisac.

Plantilla

Con respecto a sus jugadores, el más destacado está siendo el escolta hispano argentino Gonzalo Corbalán. El jugador, que lleva en Burgos desde 2021, promedia 13,3 puntos, 2,3 rebotes, 1,3 asistencias y 1,1 recuperaciones, para 14,7 de valoración en apenas 20 minutos de juego. Sin duda, unos números que le convierten en una de las principales revelaciones de la actual temporada.

Su compañero de posición Jhivvan Jackson (14,2 puntos, 3,8 rebotes, 2,1 robos -líder de la liga-) y el alero Leo Meindl (9,6 puntos, 5,7 rebotes, 1,9 asistencias) son otras de las principales amenazas desde el perímetro visitante, que también cuenta con el ex canterano del Unicaja Pablo Almazán.

El San Pablo Burgos visita Málaga este fin de semana. / ACBPhoto

En la dirección, el veterano Raúl Neto (8,1 puntos, 3,3 asistencias) y Jon Axel Gudmundsson (6,3 puntos, 3,1 asistencias) llevan las manijas de los castellanos. En la pintura, dos viejos conocidos como el ahora reconvertido a ala-pívot Dani Díez (8,1 puntos, 4,4 rebotes) y Yannick Nzosa (3 puntos), cedido en el Burgos por parte del Unicaja, se suman a una batería interior compuesta por Luke Fischer (9,6 puntos, 3,1 rebotes), Silvio de Sousa (6,8 puntos, 4,9 rebotes) y Jermaine Samuels Jr (8 puntos, 3,6 rebotes) y que ahora añade al ex del Valencia Basket Ethan Happ (6 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias en su debut la jornada anterior).

Ambiente

Habrá que ver qué atmósfera luce el Palacio de los Deportes. No se llenará el Carpena, como ha venido pasando en los últimos partidos, aunque la clave para que las gradas luzcan el mejor aspecto posible dependerá del porcentaje de los casi 9.000 abonados que acudan a las gradas para ver en directo el partido.

Ojo con las confianzas. El Unicaja no puede fallar este sábado contra el colista, si es que quiere mantener su posición liguera privilegiada camino de asegurarse el billete copero.