El Unicaja sabe sufrir para ganar al Burgos en el último cuarto (99-91)

Si esto es como acaba y no como empieza, el Unicaja voló en un espectacular último cuarto para ganar al Recoletas Salud San Pablo Burgos (99-91) con intensidad, acierto y mucho ritmo. La mala noticia es que esto también es como empieza y el colista de la Liga Endesa llegó a tener maniatado a los de Ibon Navarro durante 30 minutos. 10 minutos espectaculares colocan el 7-3 en Liga Endesa, ahora deben servir como mimbres.

Clasificatoriamente, este resultado es oro de cara a estar en la Copa del Rey de Valencia 2026. Con esta son siete victorias cajistas y le quedarán dos para confirmar una nueva edición copera. Por delante, hasta siete oportunidades: Baskonia, Real Madrid, Joventut, Breogán, Valencia Basket, Covirán Granada y UCAM Murcia. Podría ser alguna más, pero el camino aún es largo y lo cierto es que la inercia debe ir hacia arriba en clave verde y morado.

La sinfonía de Duarte

Este sábado, por ejemplo, se lo quiso complicar más de la cuenta. El Unicaja sabía que se iba a encontrar a un Burgos 'renacido' con el estreno de Porfi Fisac y aun así tardó 30 minutos en dar lo mejor de sí y apretar. Hay tres noticias espectaculares: Chris Duarte (23 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias), James Webb III (15 puntos y tres rebotes) y un Emir Sulejmanovic que fue decisivo en los últimos minutos. Y los de cada día: Kendrick Perry (16 puntos, siete asistencias y cuatro recuperaciones) y Alberto Díaz (siete puntos, cinco rebotes y tres recuperaciones).

Tyler Kalinoski jugó su partido número 200 con el Unicaja. / ACBPhoto

En cuanto a los nuevos, un partido más sufrido de lo esperado de cara al rodaje. Augustine Rubit comenzó como un avión, despertando al equipo de un mal inicio. A partir de ahí, se quedó simplemente en sumar rotaciones. Mucho más tímido estuvo Chase Audige, al que se le notan la falta de entrenamientos para entrar a los sistemas. El miércoles, ante el Karditsa Iaponiki, será una gran oportunidad.

Partido al ralentí

El Unicaja empezó lento, sin intensidad, gobernado por un Ethan Happ que destrozó de faltas a Olek Balcerowski en los primeros minutos (1-7). Salió Rubit y abrió su paso por el Carpena con una gran impresión (8-9), pero el equipo siempre iba a merced de su rival. Mientras tanto, el Burgos como un cuchillo. Samuels Jr colocó otro parcial para los suyos y obligó a Ibon Navarro, muy enfadado, a parar el partido. La entrada de Audige dotó al quinteto de defensa y Chris Duarte alivió (17-21).

El dominicano estaba tocado por la varita y le dio un poco de aire al Unicaja a golpe de triple. No obstante, el Burgos siempre encontraba más recurso. De Sousa, Gudmundsson, triples en el último segundo de Jackson... Faltaba poso en los cajistas. Webb, cerca del aro, y poco más. Un chispazo de Sulejmanovic, otro de Djedovic, pero ninguno en defensa que frenara al vendaval burgalés (35-43).

Era la sinfonía de Duarte. Canasta, triple, asistencia y triple. Producción a niveles estratosféricos y no por individualismo, sino por talento, aprovechando bien cada situación. El problema volvía a ser la regularidad. No enlazaba el Unicaja varias acciones positivas en ambos lados de la cancha. Ahora era Webb III el que ponía el empate. Y otra vez el Burgos, 59-67. Respondía Kalinoski y la devolvía Dani Díez. Perry dio algo de aire con un 2+1 final (68-71).

Último cuarto

Siete puntos de Alberto Díaz, sus primeros en el partido, cambiaron el último cuarto (80-79). Corbalán tuvo un par de acciones, Jackson sumó dos tiros libres más, pero la pista ya estaba inclinada hacia el lado local. Al capitán se unió Kendrick Perry con un repertorio exquisito de dirección de juego y el mejor Emir Sulejmanovic de la temporada, por incidencia más que por números. Sin dejar de lado un rebote de Djedovic que acabó en triple de su compañero bosnio.

Definieron Webb III y Duarte con dos canastas. Al final, un +8 para sumar al average general, más minutos e importancia para jugadores que lo necesitan y una nueva prueba de dificultad que salda el Unicaja, clave para acariciar la Copa del Rey.