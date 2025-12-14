El mejor Chris Duarte de la temporada tumbó al Burgos y conquistó al Martín Carpena

Chris Duarte ya está aquí. Le está costando al dominicano, pero el fichaje estrella del Unicaja el pasado verano aporta cada partido más cosas. Ante el San Pablo Burgos, este sábado, fue el mejor del equipo, firmando su actuación más redonda desde que viste de verde. No fue solo una cuestión de números —que también—, sino de sensaciones sobre la cancha: el dominicano fue el faro anotador, hizo jugar a sus compañeros, no ralentizó el juego como en otras ocasiones y dio intensidad defensiva al equipo para tumbar la fuerte oposición del San Pablo Burgos, que pareció en Málaga cualquier cosa menos el colista de la Liga Endesa.

Cifras de líder

Los números del dominicano le hicieron MVP del partido: 23 puntos, 5/7 en triples y 27 de valoración, a los que añadió 4 asistencias y 2 rebotes, en 21.40 en pista. Grandes estadísticas y también impacto en el parqué, siendo un dolor de cabeza constante para la defensa de los castellanos.

El tramo que encendió la mecha

Hay un tramo de partido que fue muy especial para él. En el segundo cuarto, el Unicaja se puso por delante (22-21). Duarte venía de colocar un tapón y había metido dos triples de dos intentos poco antes. Después, firmó una asistencia “magistral” para cambiar el pulso del partido y para rendir a todo el Carpena, que confía ciegamente en el jugador con pasado NBA y etiqueta de diferencial, pero que todavía no había tenido una gran noche de básket delante de la "marea verde".

Duarte lanza a canasta en el partido contra el San Pablo Burgos. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Tirador letal

Duarte, sin tener que monopolizar el balón con exceso de bote, como otros partidos anteriores, hizo algo clave: castigó los espacios y todos los despistes de la defensa castellana. Su 5/7 en triples fueron un sustento clave para mantener al Unicaja en el partido y para poner la base del arreón final del último cuarto, en el que se decidió el triunfo de los de Ibon Navarro. Otro dato espectacular de su mejor noche vestido de verde y morado: metió los 5 primeros tiros que intentó, algo que fue clave para que su confianza creciera a medida que avanzaba el partido.

Último cuarto

El partido se torció hasta el punto de que Burgos mandaba al final del tercer cuarto (68-71). Y entonces llegó el giro final: Alberto Díaz agitó la defensa, Perry puso orden, y el Unicaja sacó ese sprint final en el que el fondo de armario, como tantas otras veces, fue el que decidió el marcador final. Pero el mérito de Duarte es que ese desenlace llegó, en parte importante, porque antes el dominicano fue pieza fundamental para mantener a su equipo.

Duarte, durante el partido contra el San Pablo Burgos. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Protagonista

El Unicaja ya está con 7 victorias en la clasificación. Cerca del objetivo de clasificarse para la Copa del Rey del próximo mes de febrero en Valencia. Todo son buenas noticias, pero que Chris Duarte sea cada vez más protagonista, que sea cada vez más determinante y que sea cada vez más líder es la confirmación de que su fichaje por el Unicaja el pasado verano es una apuesta a caballo ganador.