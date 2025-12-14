Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa, tras la jornada 10

El Unicaja mantiene su paso firme camino de encontrar un hueco en la próxima Copa del Rey de Valencia 2026. Los verdes ganaron 99-91 el sábado al San Pablo Burgos y se asientan una semana más en la sexta plaza de la clasificación, con un balance de 7 victorias y 3 derrotas, empatados con La Laguna Tenerife (4º) y Joventut (5º).

La décima jornada de este fin de semana vino marcada por la suspensión de dos partidos por el temporal de lluvia y viento que ha azotado España. El sábado no se jugó el Dreamland Gran Canaria-Baskonia y este domingo tampoco se pudo jugar en el Roig Arena el Valencia Basket-Casademont Zaragoza. Así las cosas, la clasificación queda coja con esos cuatro equipos con un partido menos.

Liderato para el Real Madrid

El equipo de Sergio Scariolo se queda solo en cabeza de la clasificación, tras su contundente victoria 112-76 ante el Bàsquet Girona, en un partido en el que los blancos dieron descanso a jugadores importantes en su rotación como Hezonja, Lyles o Tavares. El equipo blanco firma un imponente 9-1 en la clasificación.

El Real Madrid es líder en solitario. / ACBPhoto

Valencia y Murcia, podio liguero

El Valencia se apea del liderato porque no pudo jugar su partido. Los taronja se quedan con un balance de 8-1. También suma 8 victorias, aunque con dos derrotas, el UCAM Murcia, que es tercero después de ganar 80-77 un duelo igualadísimo y muy emocionante al Joventut, que fue por delante toda la primera parte, pero que cedió ante el empuje de los locales, liderados por Ennis y Cate.

El UCAM es el equipo revelación de este inicio de temporada. / ACBPhoto

Tenerife, Joventut y Unicaja

Justo detrás de los tres primeros aparece ese trío de perseguidores en el que el Unicaja queda por detrás de isleños y badaloneses solo por tener peor average que ellos. El del Unicaja es +44, por el +66 de la Penya y el +71 del equipo de Txus Vidorreta.

El Unicaja ganó el sábado con sufrimiento al San Pablo Burgos. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Barça y Bilbao, en zona Copa

Las dos últimas plazas entre los 8 mejores, que serán las que otorguen billete para la Copa del Rey cuando la jornada 17 eche el cierre, son para el Barça y el Surne Bilbao Basket. Los culés ganaron este domingo en la pista del Baxi Manresa y suman un récord de 6-4 en la clasificación, una menos que Unicaja, La Laguna y Joventut. Por detrás, es octavo el Surne Bilbao Basket del cedido por el Unicaja Melwin Pantzar Los vascos ganaron este fin de semana al Hiopos Lleida por 93-75 y firman un balance equilibrado en la tabla de 5-5. Pero aquí hay que tener en cuenta que el Baskonia no jugó su partido en Las Palmas, por lo que cae a la novena posición, con 4-5 en la tabla.

Descenso

Una semana más no hay novedad en la zona roja de la Liga Endesa ya que los dos últimos volvieron a perder. El Burgos sigue como colista, con 1-9, tras caer en el Martín Carpena, pero mostrando una muy buena imagen en el primer partido de Porfi Fisac como técnico de los castellanos.

Por su parte, el Coviran Granada es penúltimo, con ese mismo balance de 1-9, después de su derrota 86-81 en la pista del MoraBanc Andorra, un partido en el que los granadinos mostraron su indignación por el trato arbitral.