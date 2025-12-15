Horario y dónde ver gratis por TV el Unicaja-Karditsa

El Unicaja concluye esta semana la primera fase de la Basketball Champions League 2025/2026. Los verdes encaran la sexta jornada de la liguilla, competición en la que el equipo cajista ya ha logrado el liderato matemático con pleno de victorias hasta la fecha, cinco partidos y cinco triunfos.

Rival

El rival es el Karditsa Iaponiki de Grecia, que tampoco se juega nada en este partido en el Palacio Martín Carpena, porque no se puede mover de la tercera plaza del grupo, lo que le permitirá jugar el próximo mes de enero el play in en busca de un hueco en el Round of 16 de la competición FIBA.

Clasificación del Grupo G. / BCL

Rotaciones

Ibon Navarro decidirá en las próximas horas qué convocatoria de 12 jugadores hace para este partido, en el que es muy posible que haga bastantes rotaciones para dar descanso a los jugadores con más minutos. No se puede descartar que los canteranos Manu Trujillo y Arturas Butajevas estén en la lista de convocados, en la que también podría estar Xavi Castañeda, que no jugó el pasado sábado el partido contra el San Pablo Burgos.

Xavi Castañeda podría volver a la convocatoria este miércoles. / ACBPhoto

Horario del Unicaja-Karditsa Iaponiki

El partido contra el equipo griego se jugará este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, en el Palacio Martín Carpena. Al ser la última jornada del grupo, el horario de los dos partidos es unificado, por lo que será a un horario poco habitual para los partidos entre semana en Málaga.

¿Dónde se podrá ver por TV?

Los choques europeos del Unicaja se ven esta temporada a través de Courtside 1891. La plataforma de streamings de la FIBA es la encargada de retransmitir los partidos de esta competición. Para verlos, el proceso es muy sencillo. Sólo hay que entrar en la página web ⇒ (https://www.courtside1891.basketball) y registrarse para crear una cuenta. Una vez hecho, se verificará en un correo electrónico y ya se podrá acceder a la plataforma para ver todos los partidos de la BCL gratuitamente. También se pueden ver en los dispositivos y las smart tvs a través de la app de Courtside 1891 disponible en iOS y Android.

También es seguro que al concluir el partido se podrá leer la crónica y todo lo que ocurra en el partido en el sitio web de La Opinión de Málaga.