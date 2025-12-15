El Unicaja y el resto de favoritos para ganar la BCL 2025/2026 no fallan

La primera fase de la Basketball Champions League, que echa el cierre esta semana en sus 8 grupos, no ha valido absolutamente para nada. Bueno, sí, para demostrar que hay 8 equipos muy favoritos, entre ellos el Unicaja, que son los que van a luchar por las 4 plazas de la próxima Final Four de mayo, y que los otros 24 participantes están a años luz de esos 8 mejores.

Clasificaciones de los 8 grupos de la BCL. / BCL

Líderes y campeones

Y es que a falta de esta última jornada, 7 de los 8 equipos que fueron cabezas de serie en el sorteo del pasado verano ya se han asegurado quedar campeones de sus respectivos grupos y, por lo tanto, clasificarse directamente para la segunda fase.

Rytas (Grupo A), Joventut (Grupo C), La Laguna Tenerife (Grupo D), Galatasaray (Grupo E), AEK Atenas (Grupo F), Unicaja (Grupo G) y Dreamland Gran Canaria (Grupo H) ya son campeones sin necesidad de jugar esta sexta y última jornada de la liguilla. Queda solo por saber el campeón del Grupo B, en el que el Alba de Berlín es líder y depende de sí mismo, ante el Elan Chalon francés, que todavía tiene opciones matemáticas para acabar primero, pero depende de que los alemanes pierdan en su casa contra el CB Sabah de Azerbaiyán.

36 victorias en 40 partidos

La verdad es que los favoritos han dado poco margen a sus rivales. Unicaja, Dreamland Gran Canaria, Joventut y AEK suman un pleno de 5 victorias en las 5 jornadas ya disputadas, mientras que Rytas, Alba Berlín, Tenerife y Galatasaray tienen todos un balance de 4-1 en la clasificación. Es decir, que los 8 favoritos a ganar esta BCL 2025/2026 han ganado 36 partidos de los 40 jugados antes de la jornada, que se disputará entre el martes y el miércoles de esta misma semana.

Unicaja, campeón y rival a batir

El Unicaja es el rival a batir por todos, tras ganar esta competición las dos últimas temporadas de forma consecutiva. Su dominio en la primera fase ha sido imperial, aunque es verdad que el grupo ha sido poco exigente, con el Mersin turco, el Karditsa griego y el Filou Oostende de Bélgica. El Unicaja quiere seguir siendo el rey de la Europa FIBA, aunque no lo tendrá nada fácil con la calidad de los rivales que se encontrará a partir de enero.

Los jugadores del Unicaja celebran una victoria europea en el Carpena. / Älex Zea

Galatasaray, el subcampeón que quiere más

Fue el rival de Unicaja en la final de 2025 y quiere ser otra vez un aspirante serio a la corona del baloncesto continental FIBA. Está jugando un buen baloncesto y tiene armas para soñar con todo. Habrá que ver si no pierde jugadores en estas próximas semanas, por ofertas de equipos de la Euroliga. lo que debilitaría sus opciones.

El Galatasaray fue el rival del Unicaja en la Final de Atenas. / BCL

AEK, un proyecto en crecimiento

El AEK es el único equipo no español que firma actualmente un 5-0 en la clasificación. Si los griegos mantienen su actual plantilla, sin "fugas" de ningún jugador (el pívot Chris Silva suena como objetivo de varios equipos), serán uno de los grandes rivales a batir por el Unicaja y por el resto de aspirantes rumbo al título de esta Champions.

El AEK es el único equipo no español que está invicto en la BCL. / BCL

La Laguna Tenerife, más aspirante que nunca

El equipo de Txus Vidorreta vuelve a jugar la BCL siendo aspirante a todo. Tiene una gran plantilla, mejorada respecto al curso pasado y su aspiración no es solo estar en la Final Four 2026, es ganarla. Eso sí, sorprendió la pasada jornada con una de las noticias del curso, al poner fin a su larguísima racha de victorias en casa, tras caer con el Trapani italiano (80-83).

La Laguna Tenerife siempre es aspirante al título del baloncesto FIBA. / BCL

Joventut, invicto, equipo incómodo y posible anfitrión de la Final Four

La Penya ha llegado desde la Eurocup a la BCL sin complejos: 5-0 y líder de grupo, con plaza directa ya para el Round of 16. Los verdinegros son un equipazo, liderado por Ricky Rubio. Aunque no es oficial, el Palau Olimpic de Badalona se ha posicionado ante la FIBA para ser el escenario que acoja la Final Four el segundo fin de semana del próximo mes de mayo. Serán rival del Unicaja a parir de enero en un grupo del Round of 16 que apunta a ser terrible.

El Joventut de Dani Miret será rival del Unicaja en la segunda fase. / BCL

Dreamland Gran Canaria, irregular en ACB, imparable en Europa

El equipo de Jaka Lakovic es otro de los invictos (5-0). Es un equipo que, si llega al tramo del play off de cuartos de final con salud, puede hacerse enorme por su gran capacidad competitiva. Es verdad que no caben todos los favoritos en la Final Four, pero los canarios son muy serios aspirantes.

El Gran Canaria quiere estrenarse en la BCL a lo grande. / BCL

Alba Berlín, de menos a más

Llegado directamente desde la Euroliga a la BCL, el Alba es el único de los favoritos que necesitará confirmar su pase al Round of 16 en la última jornada de esta semana. Depende de sí mismo y juega en Alemania contra el colista de su grupo, el Sabah azerbayano. Perdió su primer partido de la liguilla contra el Elan Chalon francés, pero después ha sido un cohete. Da la sensación de que está cada partido mejor y eso le hace candidato a todo.

El Alba Berlín va de menos a más en esta BCL. / BCL

Rytas Vilnius, el eterno "outsider"

Líder también de su grupo (4-1) y con un perfil anotador potente, liderado por Jerrick Harding, su gran referencia. Acaban de quedarse sin Gytis Radzevicius, fichado por el Baskonia, que les hará perder fuerza en el perímetro. Quizás sean el aspirante con menos glamour de los 8 que se jugarán esta BCL. Pero ojo porque, sobre todo en su ambiente, son casi inexpugnables.

Los jugadores del Rytas Vilnius celebran una victoria. / BCL

A partir de enero, empieza lo bueno

Una vez que se disputen las eliminatorias del play in y se conozca la configuración final de los 4 grupos de la segunda fase, arrancará la "verdadera" BCL 2025/2026. Será con una liguilla de seis partidos a cara de perro en la que cada resultado será la que marque el futuro de unos y otros. Por jerarquía y por hábito ganador, el Unicaja es el enemigo a batir por todos, pero esta BCL 2025/26 huele a edición de muchas trampas y con demasiados equipos con nivel suficiente para convertir cualquier partido o cruce malo en una despedida temprana.