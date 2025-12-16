El Baskonia afronta doble jornada de Euroliga antes de visitar al Unicaja en Liga Endesa

El Unicaja recibe este miércoles al Karditsa Iaponiki, pero la Basketball Champions League quedó aparcada con el pase al Round of 16 confirmado. Así que los focos están puestos en la Liga Endesa, algo de lo que no puede presumir el Baskonia, que afronta una doble jornada de Euroliga muy complicada con un total de cuatro partidos en siete días.

Doble jornada de Euroliga

Es una semana dura en la máxima competición porque los de Paolo Galbiati tendrán que hacer frente a dos equipos de la parte alta de la clasificación. Al menos, la buena noticia para el conjunto vitoriano es que no tendrá que recorrer demasiados kilómetros en avión. La travesía en Europa comienza, precisamente, este miércoles en el Buesa Arena frente al AS Monaco de Vassilis Spanoulis, quinto clasificado.

Será el viernes cuando el Baskonia tenga que desplazarse hasta el Palau Blaugrana para enfrentarse al Barça de Xavi Pascual. Un equipo completamente renacido desde la llegada de su nuevo entrenador y que ha empezado la semana a solo una victoria del líder Hapoel Tel Aviv. Ambos equipos se enfrentaron hace un mes en ACB con victoria por 91-83 para el conjunto catalán, entonces dirigido por Óscar Orellana.

Cita en el Carpena

Después de esa doble jornada de Euroliga, al Baskonia le espera la visita al Martín Carpena (domingo, 19.00 horas). Es un encuentro en el que el Unicaja puede dar un golpe decisivo por la Copa del Rey. En caso de victoria, podría colocarse con un balance de 8-3, sacándole cuatro triunfos de ventaja al conjunto vitoriano, que tiene que recuperar el duelo aplazado contra el Dreamland Gran Canaria.

El Unicaja tendrá un partido intrascendente en la fase de grupos de la BCL. / Älex Zea

Cuatro partidos en siete días

No obstante, no será el del Carpena el último partido antes de las fiestas navideñas para el Baskonia. El martes, otra vez con 48 horas de descanso, tendrá que desplazarse hasta el Roig Arena para competir contra el Valencia Basket en Euroliga, ahora segundo clasificado. Es decir, serán cuatro encuentros los que tenga el rival cajista en cuestión de siete días.

La buena noticia es que Paolo Galbiati podrá contar con Gytis Radzevicius y Eugene Omoruyi después de la lesión de Tadas Sedekerskis y la salida de Hamidou Diallo. En las oficinas tendrán que decidir cómo ejecutar la renovación del contrato de dos meses de Kobi Simmons, siendo cuatro los extracomunitarios en plantilla. Así que el club vitoriano afronta días muy importantes, siendo uno de ellos con la Copa en juego ante el Unicaja.