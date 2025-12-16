El Unicaja conoce a dos posibles rivales del Round of 16

El Unicaja cierra este miércoles la fase de grupos de la Basketball Champions League. Lo hace de forma oficial porque el billete virtual llegó en noviembre y matemáticamente la semana pasada en Ostende. No obstante, la competición se pone muy seria para los de Ibon Navarro a partir de enero. Ya tienen como uno de los rivales confirmados de su grupo al Joventut y este martes se empezaron a conocer las eliminatorias de las que saldrán los otros dos equipos, vía play in.

El conjunto cajista y la Penya se enfrentarán a los ganadores de dos eliminatorias: el segundo del Grupo B y el tercero del Grupo A, y el segundo del Grupo E y el tercero del Grupo F. Son cuatro incógnitas y dos se descubrieron este martes. Las otras dos lo harán mientras juegan los de Ibon Navarro ante el Karditsa Iaponiki, un partido fantasma para ambos porque no se juegan nada.

Patrioti Levice

El primero de los equipos candidatos a enfrentarse con el Unicaja es el Patrioti Levice, con el que los malagueños ya jugaron en aquella fase previa de la BCL 22/23. Ahora, los eslovacos avanzan a esta eliminatoria como terceros del Grupo A con un balance de 3-3. Aspiraban a esa segunda plaza que les diera ventaja de pista en el play in, pero el Szolnoki Olaj le quitó la imbatibilidad al AEK de Atenas. El Levice espera rival: Pallacanestro Trieste o Wurzburg Baskets.

Elan Chalon

El Elan Chalon francés es el segundo potencial rival, en su caso como segundo clasificado del Grupo B. Por momentos fue incluso el Alba Berlín, que perdía en la primera parte contra el BC Sabah. Finalmente, el conjunto germano confirmó su condición de líder de grupo con una victoria para clasificarse al Round of 16 y mandar a los galos al play in, ambos con un balance de 5-1. El Elan Chalon fue el que eliminó al UCAM Murcia en la fase previa. Su rival saldrá de la pugna entre Promitheas Patras, Legia de Varsovia y Heidelberg.

Dos plazas por desvelar

Los otros dos posibles rivales se desvelarán este miércoles. Uno de ellos será el tercer clasificado del Grupo A para el que opositan hasta tres equipos: el Promitheas Patras griego, el Legia polaco y el Heidelberg alemán. Patras-Rytas Vilnius y Legia-Heidelberg son los dos partidos que se disputarán a partir de las 18.00 horas. El conjunto heleno quedará tercero con una victoria. Lo hará el Legia si pierde y también lo hace el Patras, mientras que las opciones del conjunto germano pasan por perder y que también lo haga el Promitheas.

El Unicaja disputó ante el Promitheas los cuartos de final de la BCL 23/24. / BCL

El Grupo E es bastante más fácil de resolver. El Unicaja presta atención a la segunda plaza, a la que aspiran el Wurzburg Baskets y el Pallacanestro Trieste. La resolución es sencilla porque ambos se enfrentan a partir de las 18.30 horas. No obstante, será muy importante el average. Al equipo alemán, con un balance de 3-2, le vale una victoria o perder contra los italianos (balance de 2-3) por 14 puntos. En cambio, al Trieste solo le va ganar por 15 o más puntos para tener ventaja de campo en el play in y evitar al Unicaja y al Joventut.

Las eliminatorias se disputarán, al mejor de tres partidos, en enero. Tendrá ventaja de campo el equipo con mejor clasificación.