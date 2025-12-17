Adiós inmaculado del Unicaja a la fase de grupos de la BCL (115-84)

La fase de grupos de la Basketball Champions League ya es historia. Ahora sí, oficialmente. El Unicaja se despidió este miércoles de la primera liguilla con una victoria por 115-84 frente al Karditsa Iaponiki. No quiso guardarse nada Ibon Navarro y se quedó a dos puntos de igualar los 117, la mayor anotación en la historia del club de Los Guindos.

Fase de grupos inmaculada

6-0, otra vez. Paseo militar el del Unicaja por una fase de grupos que se le sigue quedando infinitamente pequeña a este equipo. También en este contexto de rodaje en el que la plantilla ha tenido que rehacerse durante el camino con varios fichajes. La única realidad es que son 23.3 puntos de media los que le ha sacado el conjunto verde y morado a cada uno de sus rivales en estos seis partidos.

El encuentro estaba hecho por y para acelerar el rodaje de Chase Audige y Augustine Rubit, y las sensaciones fueron bastante buenas. El jugador exterior demuestra cumplir con ese perfil ausente hasta ahora: un 'perro de presa' en defensa, con acierto en ataque y capaz de dirigir el juego: 11 puntos y tres asistencias. El pívot ya tiene marcada la cruz en la zona, infalible desde los seis metros con 10 puntos.

El partido tuvo poca exigencia competitiva... o ninguna. Buena prueba fue la imagen de la grada del Carpena. En pista, los jugadores del Unicaja eran auténticos aviones al lado de los griegos. Fue como ver dos deportes distintos. Los malagueños pusieron el 24-13 pasados los seis minutos. Todos corrían, todos salían como presas en defensa y todos se tiraban al suelo para recuperar un balón. 6/7 en triples y porque se escaparon algunos tiros libres al final. 35-15 al final del primer cuarto.

Partido a placer

Fue imposible mantener tales registros y bajó el listón en el segundo período. El Karditsa pasó a anotar 20 puntos en seis minutos. No quería Ibon Navarro que el ritmo se viniese abajo (49-35). Pidió tiempo muerto y recuperó a Audige en pista. Subió el nivel atrás y también dio buenas muestras de lo que puede aportar en ataque. También Olek Balcerowski, muy entonado para colocar el 62-44 al descanso.

Chase Audige fue una de las piezas señaladas en el Unicaja. / Álex Zea

El susto llegó en el tercer cuarto. James Webb III se tuvo que retirar con dolor al banquillo por unas molestias en una rodilla tras caer mal. Pudo volver a la pista sin ningún problema. El Unicaja tenía que salir de este partido sin una sola tos. Y sin una sola tos ganó. El conjunto griego confió en agarrarse al encuentro con una desventaja de 15 puntos, pero no hubo historia.

Adiós a la BCL hasta el 20 de enero

Con este partido, el Unicaja aparta temporalmente la BCL de su calendario. La competición europea volverá el 6 de enero para poner en marcha las eliminatorias del play in. El equipo cajista permanecerá como espectador para saber qué dos rivales se unen al Joventut, pero el único foco hasta el 20 de enero será la Liga Endesa con la clasificación a la Copa del Rey como único horizonte.