Estos son los descartes de Ibon Navarro para el Unicaja-Karditsa Iaponiki de la BCL

El Unicaja cierra este miércoles, a partir de las 19.30 horas, la fase de grupos de la Basketball Champions League 2025/26 y lo hará con novedades en su convocatoria. Ibon Navarro ha descartado a Tyler Kalinoski y Tyson Pérez para este encuentro contra el Karditsa Iaponiki, donde ninguno de los dos equipos se juega algo con respecto a la clasificación del Grupo G.

Solo dos descartes

El cuerpo técnico no ha querido correr riesgos con el hispano-dominicano. El ala-pívot ha tenido un fuerte dolor de pie que le ha impedido jugar los dos últimos encuentros. No lo hará tampoco este miércoles ante el conjunto griego y habrá que ver si puede volver a estar disponible este domingo en Liga Endesa. Le acompañará, sin vestirse de corto, Kalinoski como parte del control de cargas.

Audige se estrenó en el Carpena contra el Burgos. / ACB Media

Protagonismo para Audige y Rubit

Este partido está diseñado por y para que Chase Audige y Augustine Rubit aceleren su adaptación al equipo. Han tenido un par de entrenamientos desde la victoria contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos y ahora tienen la oportunidad de sumar una importante cantidad de minutos. Es el gran foco de interés que tiene este partido, el único, para que ambos suban el listón antes de la travesía Baskonia-Real Madrid-Joventut. También estará Xavier Castañeda, que se quedó fuera en la jornada 10 de la ACB.