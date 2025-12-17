Ibon Navarro: "El Round of 16 va a ser realmente difícil este año"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después del triunfo por 115-84 sobre el Karditsa Iaponiki. El entrenador del Unicaja confesó que "el Round of 16 va a ser realmente difícil este año" además del tradicional parte médico: la espalda de Olek Balcerowski y unas pruebas de Tyson Pérez para confirmar si está disponible para recibir al Baskonia.

Balance

"Felicitar al equipo por la mentalidad que han tenido, especialmente en el primer cuarto. No era fácil mantener ese acierto y ese nivel. Karditsa ha reaccionado, han aparecido jugadores con mucho acierto en el segundo cuarto. Lo mejor es haber repartido minutos, controlar las cargas, el rodaje de Chase y Augustine. Esperemos que lo de Olek en la espalda no sea más que una pequeña molestia".

Objetivos del partido

"Con un 6-0 en el grupo no podemos decir nada malo. Hemos ganado fuera de casa de manera muy solvente. Hay que esperar un poco a los cruces. El grupo puede ser realmente complicado con equipos que pueden estar como Chalon y Wurzburg, además del Joventut. El Round of 16 va a ser realmente difícil este año. Ha habido minutos para Chase y Augustine, que cogieran automatismos, se sientan involucrados en el equipo, que sientan que el equipo confía en ellos. El siguiente partido va a ser mucho más exigente que el de hoy".

Chase Audige, en el Unicaja-Karditsa. / Álex Zea

Ausencia de canteranos

"Controlar las cargas es para que no se pasen y no se queden cortos. Si no han entrado ni Manu ni Butajevas es porque los jugadores necesitaban jugar exactamente los minutos que han jugado. Dar premios a jugadores está muy bien siempre que se pueda. La prioridad es que nadie pierda ritmo de competición. Si ellos juegan, hay jugadores que no tienen el ritmo que tienen que tener de cara al domingo".

Tyson Pérez

"Ayer hizo un poco más, hoy ha hecho un poco más. Tiene que pasar mañana una prueba para ver cómo se encuentra. Si no lo vemos bien, no jugará. El partido del domingo puede ser el de mayor exigencia física que hemos tenido hasta ahora, más que todos, incluso que Valencia. Él es muy importante para nosotros en eso, pero habrá otro que pueda aportar. Para estar al 50%... Si está bien, jugará porque lo necesitamos".

Cruce contra el Joventut

"No me gusta mucho. Para el espectador ya tiene un partido contra el Joventut, es dentro de unos días. Cuesta un poco que venga. La tensión que tiene un partido del Round of 16, podemos sacar provecho de lo que ves de los rivales es difícil extrapolarlo para nosotros y ellos. Ahora vamos a tener un partido durísimo a final de mes, juegan a un nivel muy alto. Con el nivel de Ricky, Tomic, Hunt, los jóvenes... No me gusta, pero es lo que hay, no lo puedo cambiar".

Round of 16

"Nos gustaría estar bien para la segunda semana de enero. Vamos a tener que ajustar ahora, no tendremos el mejor nivel en navidades, pero pueden marcar la presencia en Copa del Rey. Tendremos que tener nivel porque, si como parece, puede ser realmente complicado el Round of 16. Necesitamos estar bien, pero queda mucho. El partido del domingo, ir a Joventut, el Madrid... La Copa del Rey está ahí, pero no la tenemos cerrada. Aún nos faltan victorias y no va a estar barato".