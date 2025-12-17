Promitheas y Wurzburg se unen a la lista de posibles rivales del Unicaja en el Round of 16

La Basketball Champions League cerró este miércoles la fase de grupos 25/26. Ocho equipos, entre ellos el Unicaja, se han clasificado al Round of 16 como primeros de grupos, ocho más han quedado eliminados y otros 16 se juegan a partir del 6 de enero, en una eliminatoria al mejor de tres partidos, permanecer en la competición y formar parte del Round of 16.

El grupo del Unicaja va tomando forma... y qué forma. A su lado estará el Joventut como gran rival de cara a estar en los cuartos de final como cabeza de serie. Los otros dos equipos saldrán del play in y de dos eliminatorias como son el segundo del Grupo B y el tercero del Grupo A, y el segundo del Grupo E y el tercero del Grupo F. Todas las incógnitas resueltas. Elan Chalon-Promitheas Patras y Wurzburg Baskets-Patrioti Levice son los dos enfrentamientos de los que saldrán los compañeros de viaje del Unicaja y del Joventut en un grupo de mucho nivel.

Elan Chalon-Promitheas

Los dos españoles estuvieron a 20 minutos de temer por un posible cruce contra el Alba Berlin. Sin embargo, acabó siendo el Elan Chalon el segundo clasificado del Grupo B, aunque con el mismo balance de 5-1. Solo el average a favor de los germanos impidió ver un hipotético Unicaja, Joventut y Alba Berlin en el Round of 16 cuando podrían ser tres de los cuatro clasificados a la Final Four. El equipo galo llegó a la BCL a través de la fase previa, eliminando al UCAM Murcia, y promete dar algún susto.

Su rival será el Promitheas Patras como tercer clasificado del Grupo A. Ha sido el más igualado de la temporada regular, ya que hasta tres equipos llegaron a la jornada final con la probabilidad de ser segundo, tercero o caer eliminado. Finalmente, ha sido el conjunto griego el que se enfrentará al Elan Chalon después de ganar contra el Rytas Vilnius, además del triunfo del Heidelberg contra el Legia.

Wurzburg-Patrioti Levice

Aparece como gran favorito de su eliminatoria el Wurzburg Baskets. El equipo alemán llega como segundo clasificado y un balance de 4-2. Tenía el cruce directo contra el Pallacanestro Trieste y le valía perder hasta por 14 puntos para mantener esa ventaja de cara al play in. No obstante, ganó con suficiencia a domicilio por 77-90.

El Unicaja ya jugó contra el Patrioti Levice en la fase previa de la BCL 22/23. / Gregorio Marrero

Su rival será el Patrioti Levice, tercero del grupo F. Conocido del Unicaja después de disputar la fase previa 22/23, los eslovacos podrían encontrarse con los cajistas de nuevo, aunque tendrán que dar la sorpresa para ello. Llegan al play in con un balance de 3-3, igualados con el Szolnoki Olaj húngaro que acabó segundo tras vencer este martes al AEK de Atenas.

Fechas

Las eliminatorias se disputarán al mejor de tres partidos y arrancarán el martes 6 de enero. En caso de necesitar el definitivo y tercer encuentro, se celebrará los días 13 o 14. Tendrá ventaja de campo el equipo que haya quedado mejor clasificado en su grupo, disputando como local el primero y el tercer encuentro. Así que no será hasta el 20 de enero cuando empiece el Round of 16, ya sí con el Unicaja en acción.