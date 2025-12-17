Unicaja-Karditsa Iaponiki: El último banco de pruebas

Otra vez, como lleva ocurriendo varias temporadas, partido fantasma al cierre de la fase de grupos de la Basketball Champions League. Es difícil que en un sistema de competición en el que hay tanto en juego en solo seis partidos, el Unicaja llegue a este duelo sin ningún interés clasificatorio. Pues tampoco el Karditsa Iaponiki. Por lo que el Martín Carpena acoge hoy (Courtside 1891, 19.30 horas) un partido para valientes que cerrará al fin la fase de pruebas.

Dominio verde y morado

Todos los grupos de la BCL han llegado a la última semana de la fase de grupos con, al menos, una posición en vilo, a excepción del que lidera el conjunto cajista. El Unicaja ya certificó matemáticamente el pase al Round of 16. Jugarán el play in el Mersin Sports Club y el Karditsa como segundo y tercer clasificado, respectivamente, mientras que el Filou Oostende ha quedado eliminado. Es decir, que los equipos podrían salir este miércoles a pasarse el balón.

Es mérito del Unicaja y también demérito de los rivales porque son muchas las circunstancias a las que ha tenido que hacer frente la plantilla cajista en estos primeros meses de temporada oficial y ni siquiera ha servido de exigencia esta fase de grupos. El Unicaja ha ganado a los otros tres equipos por una media de 21.8 puntos. Victorias aplastantes y, salvo casos puntuales, pocas lecturas objetivas han podido traer al cuerpo técnico.

Rubit y Audige

Este duelo contra el Karditsa no tiene más interés que el hecho de que algunos jugadores sigan sumando minutos con el grupo. Es un partido por y para Augustine Rubit y Chase Audige. Los dos últimos fichajes del Unicaja necesitan coger rodaje para ponerse cuanto antes al nivel del resto de la plantilla y más cuando vienen ahora de forma consecutiva Baskonia, Real Madrid y Joventut para terminar 2025. Ese es el gran foco de interés del equipo malagueño y no este último partido de la BCL.

Rotaciones en la plantilla

Otra de las cuestiones importantes es ver quiénes son los descartes para el encuentro. Descansaron en Ostende Kendrick Perry, Killian Tillie y Tyson Pérez. Las opciones podrían cambiar ahora, sumando alguno más a la cuenta, para dar paso en la convocatoria a Manu Trujillo y Arturas Butajevas. El lituano sí tuvo algún minuto en Bélgica, mientras que el malagueño se quedó fuera pese a viajar.

Manu Trujillo y Arturas Butajevas podrían ayudar a descargar de minutos a otros jugadores. / Unicajab/fotopress

Será cuestión de equilibrar cargas. A partir de ahí, otros jugadores como Xavier Castañeda, Jonathan Barreiro o Nihad Djedovic intentarán aprovechar el partido para sumar buenas sensaciones, además de Chris Duarte, James Webb III y Emir Sulejmanovic tras el gran partido de todos ellos frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos. Sí es candidato a jugar Tillie, entrenando con normalidad después del golpe en el pecho.

Así que este es todo el interés que tiene este partido, que Ibon Navarro pueda probar distintos sistemas. El Karditsa también querrá rentabilizar el tedioso viaje que hay desde la ciudad griega hasta Málaga. En cuanto al resto, será un partido para valientes. Al menos, el último antes de un Round of 16 que gana competitividad e interés.