El Unicaja domina la BCL: mejor ataque y tercera mejor defensa en la fase de grupos

La Basketball Champions League cerró este miércoles la fase de grupos y el Unicaja ha vuelto a demostrar que, modificando varios jugadores de su plantilla durante el camino, es el mejor equipo de la competición. No es solo el 6-0 que le ha colocado sin problemas en el Round of 16, es que también ha sido el mejor ataque, sin que ninguno de sus jugadores haya brillado especialmente, y la tercera mejor defensa.

El mejor ataque

El Unicaja ha sido el equipo que más puntos ha anotado en toda la fase de grupos con 95.8 de media: 97 y 100 ante el Mersin Sports Club, 72 y 115 contra el Karditsa Iaponiki, y 102 y 89 frente al Filou Oostende en estos primeros seis partidos de competición. Cifras muy altas a las que solo se han acercado Rytas Vilnius (94.0), Alba Berlin (91.5), Cholet Basket (89.8) y Elan Chalon (89.8), posible rival en el Round of 16.

Esa superioridad manifiesta se ha traducido en que el equipo malagueño, como no podía ser de otra manera, lidera algunas de las estadísticas de lanzamiento. Es el mejor porcentaje en tiros de 2 (64.0%), el segundo mejor en el triple (40.7%) y el tercero mejor desde la línea del tiro libre (82.0), estos dos últimos en contraposición a las estadísticas marcadas en la ACB.

Además, se da curiosidad que el Unicaja no tiene a ninguno de sus jugadores entre los 50 máximos anotadores de la competición. A ninguno de ellos. El límite por abajo lo marca Ronald March Jr del Mersin con 13.2 puntos y el primer cajista es Kendrick Perry con 12.2 También superan la decena Olek Balcerowski (11.6), Tyson Pérez (11.0) y Chris Duarte (10.2).

La tercera mejor defensa

El rendimiento en el otro lado de la pista también está a la altura de los mejores. Lidera esta clasificación el Dreamland Gran Canaria con 70.8 puntos encajados. El AEK de Atenas ocupa el segundo puesto con 71.8. En el tercer escalón es donde se encuentra el conjunto malagueño con 72.5, mientras que cierran los cinco de arriba el Wurzburg Baskets (75.3) y el Joventut (75.8), asegurado en el grupo del Round of 16 del Unicaja.

Solo dos invictos más

Sin ser aún un equipo sólido, reconstruyendo el equipo a lo largo de la fase de grupos, el bicampeón europeo de la FIBA sigue siendo el rival a batir esta temporada. Solo dos equipos han conseguido igualar el 6-0 del Unicaja y los dos españoles, debutantes en la BCL. Uno de ellos ha sido el Joventut, compartiendo grupo con el Hapoel Holon, el Cholet Basket y el Bursaspor, mientras que el otro ha sido el Gran Canaria, muy superior al KK Spartak, Le Mans y Benfica.

Kendrick Perry es el máximo anotador del Unicaja en la BCL. / Álex Zea

Los otros cabezas de serie han ido perdiendo por el camino. Al Alba Berlin (5-1) se le fue su primer partido en BCL contra el Elan Chalon. El Galatsaray (5-1) perdió contra el Trieste por un punto. El AEK (5-1) cayó en esta última jornada frente al Szolnoki Olaj húngaro. En un escalón inferior de resultados han estado el Rytas Vilnius (4-2), perdiendo contra el Heidelberg y el Promitheas Patras, y La Laguna Tenerife (4-2), cediendo terreno en las dos últimas jornadas contra el Trapani Shark y el Herzliya.

Round of 16

Por delante queda un largo camino, subiendo varios escalones su dificultad. Está confirmado el cruce contra la Penya y saldrán los otros dos rivales del Elan Chalon-Promitheas Patras y Wurzburg Baskets-Patrioti Levice. Mejorará el nivel en la próxima fase, buscando ya los cuartos de final. ¿Sigue siendo el Unicaja el máximo aspirante a ocupar el trono continental por tercer año consecutivo? Si fuera por los números...