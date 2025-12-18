El Unicaja alcanza las siete victorias consecutivas

Diciembre era el mes señalado por Ibon Navarro para alcanzar la ansiada velocidad de crucero. Al menos, al inicio de la temporada porque las lesiones y el rendimiento de Xavier Castañeda obligaron al club al acudir al mercado de fichajes para reconstruir parte de la plantilla. Ya con Augustine Rubit y Chase Audige, el equipo ha tenido que empezar casi de cero para incluir en la plantilla a dos nuevos jugadores y, aunque sin contundencia ni excesivo brillo, el Unicaja tiene abierta una racha de siete victorias consecutivas.

Siete victorias seguidas

El 98-74 en la pista del MoraBanc Andorra de Joan Plaza, cuando ocupaba puestos de descenso, tuvo mucho peso dentro y fuera del equipo, pero fue la última. Desde aquel 8 de noviembre, con el parón internacional por la clasificación al Mundial de 2027 de por medio, todo han sido victorias: Mersin Sports Club (77-100), Casademont Zaragoza (79-86), BAXI Manresa (105-82), Hiopos Lleida (88-89), Filou Oostende (73-89), Recoletas Salud San Pablo Burgos (99-91) y Karditsa Iaponiki (115-84).

Son siete victorias que han ayudado a asentar el crecimiento del proyecto mientras tanto. Algunos con un valor muy importante como en la pista maña o la del Barris Nord. Además, también han traído mayor regularidad de Chris Duarte, James Webb III y Emir Sulejmanovic acerca de la integración de los fichajes.

Temporada 24/25

A nivel de resultados es el mejor tramo desde los meses de diciembre y enero de la temporada 2024/25. Entonces, el Unicaja enlazó también siete victorias: 67-91 contra el King Szczecin en la última jornada de la fase de grupos de la BCL y 88-90 frente al Baskonia, 86-77 contra el Río Breogán, 77-89 en la pista del UCAM Murcia, 85-71 contra el Casademont Zaragoza, 81-86 ante el Bilbao Basket y 94-86 ante el Valencia Basket. Fue el Bàsquet Girona (91-85) el que cortó la racha en las semanas previas a la Copa del Rey.

Un final de 2025 de Euroliga

La travesía que afronta el Unicaja ahora es mucho más dura. Después de siete triunfos consecutivos, la Liga Endesa le ha preparado a los cajistas un esprint final de 2025 de vértigo: Baskonia este domingo en el Martín Carpena, Real Madrid en el Movistar Arena y Joventut en Málaga, con 48 horas de diferencia entre los dos últimos. Tres partidos que, en caso de sacar varios de ellos, van a facilitar una clasificación temprana a la Copa del Rey.

El Baskonia llegará al Carpena tras doble jornada de Euroliga. / ACBPhoto

El equipo de Paolo Galbiati llegará pleno de confianza. Superó este miércoles al AS Monaco con determinación (85-73). El mejor Trent Forrest está de vuelta tras su lesión y los fichajes Gytis Radzevicius y Eugene Omoruyi están integrándose. Este viernes tienen partidazo en la Euroliga contra el Barça. El 28 de diciembre llegará el Real Madrid de Sergio Scariolo, que no pierde como local en Liga Endesa desde el 31 de marzo de 2024. Cerrará el ciclo el Joventut, el día 30, en el primero de los cuatro partidos que disputará como mínimo contra el Unicaja entre la temporada regular de ACB y los dos del Round of 16 de la BCL.

Así que tres claros candidatos a estar en la Copa del Rey de Valencia 2026 van a poner de prueba al Unicaja en este final de 2025. Habrá que ver cómo responde el equipo a estas pruebas, pero lo cierto es que el Carpena puede valer alcanzar los ansiados nueve triunfos en Liga Endesa.