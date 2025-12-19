Navarro advierte de la dificultad del partido contra Baskonia: "Van a venir a morder"

Ibon Navarro compareció este viernes ante los medios, esta vez en el pabellón de Los Guindos, por estar el Martín Carpena ocupado para un concierto. El técnico cajista pasó revista a la actualidad de su equipo antes de afrontar un axamen de máxima exigencia, con la visita a Málaga del Baskonia, este próximo dolimingo, a partir de las 19 horas.

En pleno esprint final por la clasificación para la Copa del Rey de Valencia 2026, el Unicaja tratará de sumar un nuevo triunfo y seguir con su buena racha de resultados.

Estado de la plantilla

"Tyson Pérez ha mejorado, pero a día de hoy no está para dar todo lo que necesita un partido como el del domingo. Nos quedan un par de entrenamientos y veremos. Del resto, Balcerowski tiene todavía una molestia en la espalda y hay que ir con cuidado con él".

Baskonia

"Es un equipo que está jugando muy buien las últimos dos-tres semanas. Dicen que fuera de casa bajan, pero su último partido lejos de Vitoria fue contra el Real Madrid y estuvieron muy cerca de ganar. Es verdad que de Euroliga a ACB su convocatoria cambia porque solo pueden jugar con dos de sus cuatro extracomunitarios. Y eso les resta algunas cosas. Ahora mismo, Baskonia está en clara ascensión, en su juego, en sensaciones, en química. El equipo sabe de las dificultades que nos vamos a encontrar. Ellos tienen un reto importante en ACB, tienen que ascender para meterse entre los 8 primeros. Aquí van a venir a morder. Tenemos que estar preparados. sabemos que es un partido difícil, que tendremos que hacer un gran encuentro para tener opciones de ganar".

Rodions Kurucs celebra un triple con el Baskonia. / ACBPhoto

Doble jornada de Euroliga

"No creo que sea bueno para nosotros. Vienen con mucho ritmo. El cansancio después de una doble jornada de Euroliga es a veces más mental que físico".

Nivel físico del Baskonia

"Es difícil contrarrestar eso. El físico lo tienes o no lo tienes. Es como la experiencia. Y ahí muestran una supremacía muy grande. El Valencia gana como gana en Vitoria precisamente porque no es fácil jugar contra un equipo con ese nivel físico que tiene Baskonia. Limitan mucho la defensa del 2x2, ayudan muy poco, confían en la capacidad de los grandes para aguantar a los pequeños, de los pequeños para aguantar a los grandes, tienen pívots muy móviles que juegan casi como si fueran aleros.... Está claro que hacer nuestro juego de campo abierto y de controlar el rebote nos puede ayudar mucho, pero no será fácil".

Tourmalet: Baskonia, Real Madrid y Joventut

"No pocemos hacer cuentas. Tenemos que ir de uno a uno. Centrarnos ahora en el Baskonia y no pensar en los que vienen después. Cada partido lo puedes ganar o lo puedes perder".

¿Partido largo?

"Tienen un sistema de rotación muy parecido al nuestro, con 12 jugadores por cuarto, prácticamente. Tienen un nivel de exigencia muy alto. Yo creo que va más por ser valientes, por no especular o protegernos por esa exhuberancia física. Intentar hacer nuestro partido, sabiendo que muchas de las cosas que hacemos nosotros ellos las saben contrarrestar muy bien. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos".

Factor Carpena

"Va a ser un partido complicado, pero nosotros sabemos que siempre competimos, sobre todo cuando jugamos en casa. Está claro que el nivel del rival y lo que nos va a exigir es muy alto.Es un reto para nosotros. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo creo que el factor Carpena también nos debe ayudar en algún momento de dibilidad, que seguro que hay durante el partido. Necesitamos que nos ayude a dar un puntito extra de energía".

Marcus Howard

"La gravedad que genera Markus Howard en la pista es muy alta, como la de Luwawu-Cabarrot. La compensación de sus quintetos con uno de ellos o con los dos es muy buena. Son dos jugadores que están en un punto de gracia muy alto, sobre todo diría que Luwawu Cabarrot por regularidad. Si te centras demasiado en ellos aparecen otros como Forrest o Simmons. Tienen muchas cosas: Radzevicius, Spagnolo... Tienen muchas armas. Si te centras demasiado en Howard, te matan por otro lado".