El cómic de Chicui, la mascota del Unicaja, ya está a la venta: conoce a su familia de peluche

La mascota del Unicaja, Chicui, ha presentado este viernes en una gran fiesta infantil, en el Recinto Eduardo Ocón del Parque de Málaga, un cómic protagonizado por él y toda su familia. Porque Chicui vino desde el Planeta Baloncesto hace ya 30 temporadas, pero allí siguen viviendo miles de peluches entre los que se encuentra toda su familia que, a partir de hoy, se pueden conocer en el cómic que se ha presentado.

Con guion de Chicui y Marina Duarte e ilustraciones de Alfredo Bravo Buendía, el cómic de 28 páginas presenta a la sus familiares más directos que son de peluche, pero cobran vida gracias al cariño que reciben de los humanos. Así en las páginas de este cómic encontraremos al abuelo de Chicui, la abuela, sus padres, su hermana menor y su hermano bebé…. Hay otras muchas sorpresas, pero para eso habrá que leerse el cómic.

Imagen de la presentación del acto. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Regalo de Navidad

Por 10 euros por ejemplar, el cómic está dirigido a todas las edades ya que hay una parte que se puede leer y una parte solo con ilustraciones para los más pequeños…

Chicui hizo las delicias de los más pequeños. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Fiesta de presentación

El cómic se ha podido comprar por primera vez en la fiesta infantil de presentación de esta tarde en el Eduardo Ocón y todos los niños que han querido se lo han llevado firmado de puño y letra por Chicui. Y los más afortunados se han llevado también la caricatura realizada por Alfredo Bravo.

Imagen de la presentación del evento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Venta

“Chicui y familia”, título del cómic, ya está a la venta también en la tienda on line del club, en las tiendas de Los Guindos y Plaza de la Marina y el domingo en las tiendas del Carpena antes y en el descanso del partido contra el Kosner Baskonia (19 horas).