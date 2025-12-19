Xavi Castañeda no se entrena con el Unicaja, que ultima su salida

Xavi Castañeda está a punto de ser historia en el Unicaja. El base-escolta de pasaporte bosnio no se ha entrenado con el resto de sus compañeros esta mañana, en la sesión de trabajo del equipo en Los Guindos. A pesar de que Castañeda estaba preparado para ejercitarse, ha abandonado el entrenamiento justo antes de arrancar, por precaución y porque su salida del club parece inmediata. De hecho, incluso el jugador de pasaporte bosnio se ha despedido de sus compañeros en la misma pista de Los Guindos, en previsión de que las negociaciones abiertas para su marcha se certifiquen en las próximas horas.

Castañeda dejará de ser jugador del Unicaja. / FAB

Negociación avanzada

El club trabaja para su salida, que podría ser como cedido y no como traspasado. La verdad es que la historia de Castañeda y el Unicaja no ha sido nada fructífera. El jugador llegó el pasado verano a Málaga procedente de la liga francesa como el sustituto ideal de Tyson Carter, pero no ha cumplido las expectativas, por lo que se ha tenido que buscar este desenlace.

Cuestión de horas

Si no hay problemas de última hora, la salida del base-escolta se podría anunciar muy pronto, aunque fuentes próximas a la operación han confirmado a La Opinión de Málaga que aunque las conversaciones están muy avanzadas, no se pueden dar por cerradas. Los famosos "flecos"...