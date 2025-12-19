Cambios en la plantilla
Xavi Castañeda no se entrena con el Unicaja, que ultima su salida
El jugador no ha trabajado esta mañana con sus compañeros por precaución y porque el club está muy cerca de encontrarle un nuevo destino
Xavi Castañeda está a punto de ser historia en el Unicaja. El base-escolta de pasaporte bosnio no se ha entrenado con el resto de sus compañeros esta mañana, en la sesión de trabajo del equipo en Los Guindos. A pesar de que Castañeda estaba preparado para ejercitarse, ha abandonado el entrenamiento justo antes de arrancar, por precaución y porque su salida del club parece inmediata. De hecho, incluso el jugador de pasaporte bosnio se ha despedido de sus compañeros en la misma pista de Los Guindos, en previsión de que las negociaciones abiertas para su marcha se certifiquen en las próximas horas.
Negociación avanzada
El club trabaja para su salida, que podría ser como cedido y no como traspasado. La verdad es que la historia de Castañeda y el Unicaja no ha sido nada fructífera. El jugador llegó el pasado verano a Málaga procedente de la liga francesa como el sustituto ideal de Tyson Carter, pero no ha cumplido las expectativas, por lo que se ha tenido que buscar este desenlace.
Cuestión de horas
Si no hay problemas de última hora, la salida del base-escolta se podría anunciar muy pronto, aunque fuentes próximas a la operación han confirmado a La Opinión de Málaga que aunque las conversaciones están muy avanzadas, no se pueden dar por cerradas. Los famosos "flecos"...
- Fugas en los pueblos de Málaga: la Diputación contrata actuaciones para no perder el agua que abastecería a 100.000 personas
- Así es el pitufo 'más exagerado' de toda Málaga: pesa más de un kilo y cuesta tres euros
- David, vecino de Alhaurín de la Torre, detenido en Sevilla por el asesinato de una mujer con 480 puñaladas
- Viñeros solicita que el Nazareno sea nombrado Patrón y Protector de la UME
- Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche
- Una liberación de El Rico para hacernos reflexionar
- El catedrático de Historia del Arte de la UMA, Juan Antonio Sánchez López, ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
- Investigan a un profesor de un colegio de Antequera por un presunto abuso sexual a una alumna