Cuenta atrás para el Unicaja-Baskonia: Poco más de 400 entradas todavía a la venta

¿Se llenará el Palacio Martín Carpena para el Unicaja-Baskonia de este domingo, a partir de las 19 horas?... Habrá que esperar hasta el último momento, tiene pinta de que no se colgará el cartel de "No hay billetes", pero el ambiente será seguro de gala, si nos atenemos al ritmo de venta de localidades en estos últimos días.

Duelo de clásicos

Y es que la expectación crece a medida que se acerca el enfrentamiento entre cajistas y baskonistas, en un duelo muy importante en la lucha por estar el próximo mes de febrero en la Copa del Rey de Valencia y que medirá en el Palacio de los Deportes a dos clásicos del baloncesto español y también continental. Los verdes, con 7-3 en la clasificación, podrían dar un paso de gigante este fin de semana hacia la cita copera del Roig Arena. Por su parte, el Baskonia está todavía más necesitado del triunfo, al firmar un balance de 4-5 en la tabla, con un partido pendiente que deberán jugar en la pista del Dreamland Gran Canaria.

Precios

A falta de algo más de 24 horas para que los árbitros lancen el balón al aire, quedan menos de 400 entradas disponibles para el partido. Están ya agotadas las localidades de tres zonas del pabellón: Canasta Superior Lateral, Canasta Central y Canasta Superior.

Por ahora, se pueden adquirir del resto del graderío del Carpena, con precios que oscilan desde los 46 euros de la más barata, en Esquina Superior, hasta los 105 de Tribuna. Entre medias, hay localidades que se pueden adquirir todavía de Tribuna Superior Lateral (52 euros), Tribuna Superior (55 euros), Canasta Lateral (55 euros) y Esquinas (72 euros).

Los niños menores de 5 años (nacidos a partir de 2021) acompañados de un mayor, necesitan una Entrada de Equipo Chicui (sin asiento) que deberán adquirir al precio de 2 euros en los puntos de atención (Puertas A3 y B3) del Martín Carpena, desde una hora antes del inicio de cada partido.

Fortín, ilusión y cansancio

El Unicaja tratará de mantener su buena racha de resultados en Málaga. Los verdes solo han cedido en lo que va de curso una derrota en casa, contra el Barça, en la tercera jornada de Liga, cuando los culés se llevaron el triunfo del Palacio por un ajustado 77-83. El equipo de Ibon Navarro afronta con ilusión el choque contra un Baskonia que llegará muy cansado a este choque dominical, tras jugar este viernes tres prórrogas en su duelo de Euroliga en el Palau Blaugrana, en el que acabaron cediendo 134-124 ante el cuadro culé.