Markus Howard y Timothé Luwawu-Cabarrot: el dúo letal del Baskonia que desafía al Unicaja este domingo

El Unicaja recibe al Kosner Baskonia este domingo (19:00) en el Martín Carpena con una consigna clara: hay que intentar frenar a Markus Howard y a Timothé Luwawu-Cabarrot. La pareja exterior del equipo baskonista está en un momento de forma espectacular, castiga cualquier despiste de la defensa rival y convierte un partido equilibrado en un incendio en apenas tres ataques. Mucho deberá trabajar la defensa cajista para sofocar tanto fuego anotador baskonista en el choque de este domingo, a partir de las 19 horas.

Dúo letal

En un baloncesto cada vez más de ventajas cortas y decisiones rápidas, el Baskonia ha encontrado en esta dupla un foco anotador ilimitado. Howard estira la pista obligando a su defensor a no darle un solo centímetro de ventaja, mientras que Luwawu-Cabarrot aprovecha cualquier mínimo espacio para correr, castigar close-outs, penetrar hacia el aro con una fuerza descomunal, anotar desde más allá del 6.75 y sumar puntos, en definitiva, con una naturalidad que ya le ha colocado entre los anotadores más constantes del arranque liguero. Y lo peligroso no es solo lo que hacen por separado, sino cómo se activan el uno al otro cuando ambos coinciden sobre el parqué.

Howard y Luwawu-Cabarrot se felicitan tras una canasta. / ACBPhoto

Markus Howard: el triple entre ceja y ceja

Markus Howard tiene en el lanzamiento de 3 puntos su gran amenaza. Las lesiones le han impedido brillar en el inicio de la temporada, pero todo ha cambiado en estas últimas semanas. Su juego es imprevisible: le basta con dos bloqueos indirectos bien ejecutados y un par de amagos para que la defensa empiece a dudar. Y cuando el partido entra en el terreno de la duda, él suele ganar.

De hecho, el Baskonia llega este domingo a Málaga con señales recientes de su “modo tormenta”. En el Palau Blaugrana, este viernes, en ese partido de tres prórrogas, firmó un partido casi perfecto: seis de ocho en tiros de dos, seis de siete en triples y seis asistencias.

Howard, si está en racha, es una amenza para el rival. / ACBPhoto

TLC: ¿el jugador más en forma de la Liga?

Si Howard es un peligro cada segundo que está en la cancha y su equipo tiene el balón, Luwawu-Cabarrot es el castigo que llega cuando eliges mal. Sus cifras en Liga Endesa hablan de un jugador desatado. En 9 partidos: 19,6 puntos, 44,9% en triples y 16,1 de valoración.

No es un pico puntual. Es continuidad, algo a lo que hizo referencia el propio Ibon Navarro el pasado viernes en la rueda de prensa previa al choque dominical frente a los vascos.

Con él, el Baskonia gana una cosa muy valiosa: un anotador grande que puede finalizar de tres, en transición o atacando ventajas, sin necesidad de monopolizar el balón.

Cabarrot, durante un partido. / ACPhoto

¿Más peligrosos juntos o por separado?

La “gravedad” de Howard obliga a estar pegado a él, a negar recepciones y a vivir pendiente del bloqueo indirecto. Eso abre un metro extra en el lado débil, el metro que convierte un buen defensor en un defensor que llega tarde. Luwawu-Cabarrot vive de ese metro: si llega con espacio, tira (y está metiendo); si llega con close-out largo, bota y castiga; si el rival se hunde, vuelve a tirar. Es el clásico dilema: si proteges el triple, regalas la línea de fondo; si cierras la línea de fondo, regalas el triple. Y con dos especialistas, la "manta" no es capaz de tapar todos los problemas.

El Baskonia, además, llega a este fin de semana con el argumento que más temen los equipos que defienden desde el control: ritmo y confianza, aunque también dolor y cansancio por la última derrota en el Palau Blaugrana. Lo subrayó Ibon Navarro este viernes, poniendo el foco precisamente en las amenazas ofensivas del escolta de New Jersey y del alero francés.

¿Cómo se les puede frenar?

Los planes suelen ser reconocibles, pero la ejecución es otra historia. Contra Howard: negar recepciones, evitar ayudas que le regalen el tiro de comodidad y exigirle en el otro lado de la pista, donde no es tan eficaz, para así cansarlo y que llegue al ataque con menos energía para intentar bajar sus porcentajes y que pierda eficacia. El problema es que su defensor sabe que si llega medio segundo tarde, tirará un triple o pasará el balón creando una ventaja para su compañero.

Contra Luwawu-Cabarrot: cortar el primer bote y obligarle a decidir en tráfico, negarle la penetración a canasta e incomodarlo en sus movimientos. El problema es que está castigando desde fuera con porcentajes de élite, también desde la línea de 3 puntos. Por eso el Baskonia no necesita que los dos firmen un día perfecto: le basta con que uno atraiga el foco y el otro castigue el hueco.

El "plan de Ibon"

El reto que tiene el Unicaja es muy importante. Estamos ante un partido especialmente exigente, frente a un rival con peores resultados que sensaciones y que, claramente, va a más con el paso de las semanas. A ver qué prepara Ibon Navarro con sus defensores exteriores. Hay varias opciones: Alberto, Djedovic, Audige, Kalinoski... Este domingo, desde las 19 horas, veremos cuál es "el plan de Ibon" anti Howard, anti TLC y anti Baskonia.