Próximo rival
Markus Howard y Timothé Luwawu-Cabarrot: el dúo letal del Baskonia que desafía al Unicaja este domingo
La pareja formada por el escolta norteamericano y el alero francés es el gran peligro con el que llega el equipo vasco al partido liguero contra los de Ibon Navarro en el Palacio Martín Carpena
El Unicaja recibe al Kosner Baskonia este domingo (19:00) en el Martín Carpena con una consigna clara: hay que intentar frenar a Markus Howard y a Timothé Luwawu-Cabarrot. La pareja exterior del equipo baskonista está en un momento de forma espectacular, castiga cualquier despiste de la defensa rival y convierte un partido equilibrado en un incendio en apenas tres ataques. Mucho deberá trabajar la defensa cajista para sofocar tanto fuego anotador baskonista en el choque de este domingo, a partir de las 19 horas.
Dúo letal
En un baloncesto cada vez más de ventajas cortas y decisiones rápidas, el Baskonia ha encontrado en esta dupla un foco anotador ilimitado. Howard estira la pista obligando a su defensor a no darle un solo centímetro de ventaja, mientras que Luwawu-Cabarrot aprovecha cualquier mínimo espacio para correr, castigar close-outs, penetrar hacia el aro con una fuerza descomunal, anotar desde más allá del 6.75 y sumar puntos, en definitiva, con una naturalidad que ya le ha colocado entre los anotadores más constantes del arranque liguero. Y lo peligroso no es solo lo que hacen por separado, sino cómo se activan el uno al otro cuando ambos coinciden sobre el parqué.
Markus Howard: el triple entre ceja y ceja
Markus Howard tiene en el lanzamiento de 3 puntos su gran amenaza. Las lesiones le han impedido brillar en el inicio de la temporada, pero todo ha cambiado en estas últimas semanas. Su juego es imprevisible: le basta con dos bloqueos indirectos bien ejecutados y un par de amagos para que la defensa empiece a dudar. Y cuando el partido entra en el terreno de la duda, él suele ganar.
De hecho, el Baskonia llega este domingo a Málaga con señales recientes de su “modo tormenta”. En el Palau Blaugrana, este viernes, en ese partido de tres prórrogas, firmó un partido casi perfecto: seis de ocho en tiros de dos, seis de siete en triples y seis asistencias.
TLC: ¿el jugador más en forma de la Liga?
Si Howard es un peligro cada segundo que está en la cancha y su equipo tiene el balón, Luwawu-Cabarrot es el castigo que llega cuando eliges mal. Sus cifras en Liga Endesa hablan de un jugador desatado. En 9 partidos: 19,6 puntos, 44,9% en triples y 16,1 de valoración.
No es un pico puntual. Es continuidad, algo a lo que hizo referencia el propio Ibon Navarro el pasado viernes en la rueda de prensa previa al choque dominical frente a los vascos.
Con él, el Baskonia gana una cosa muy valiosa: un anotador grande que puede finalizar de tres, en transición o atacando ventajas, sin necesidad de monopolizar el balón.
¿Más peligrosos juntos o por separado?
La “gravedad” de Howard obliga a estar pegado a él, a negar recepciones y a vivir pendiente del bloqueo indirecto. Eso abre un metro extra en el lado débil, el metro que convierte un buen defensor en un defensor que llega tarde. Luwawu-Cabarrot vive de ese metro: si llega con espacio, tira (y está metiendo); si llega con close-out largo, bota y castiga; si el rival se hunde, vuelve a tirar. Es el clásico dilema: si proteges el triple, regalas la línea de fondo; si cierras la línea de fondo, regalas el triple. Y con dos especialistas, la "manta" no es capaz de tapar todos los problemas.
El Baskonia, además, llega a este fin de semana con el argumento que más temen los equipos que defienden desde el control: ritmo y confianza, aunque también dolor y cansancio por la última derrota en el Palau Blaugrana. Lo subrayó Ibon Navarro este viernes, poniendo el foco precisamente en las amenazas ofensivas del escolta de New Jersey y del alero francés.
¿Cómo se les puede frenar?
Los planes suelen ser reconocibles, pero la ejecución es otra historia. Contra Howard: negar recepciones, evitar ayudas que le regalen el tiro de comodidad y exigirle en el otro lado de la pista, donde no es tan eficaz, para así cansarlo y que llegue al ataque con menos energía para intentar bajar sus porcentajes y que pierda eficacia. El problema es que su defensor sabe que si llega medio segundo tarde, tirará un triple o pasará el balón creando una ventaja para su compañero.
Contra Luwawu-Cabarrot: cortar el primer bote y obligarle a decidir en tráfico, negarle la penetración a canasta e incomodarlo en sus movimientos. El problema es que está castigando desde fuera con porcentajes de élite, también desde la línea de 3 puntos. Por eso el Baskonia no necesita que los dos firmen un día perfecto: le basta con que uno atraiga el foco y el otro castigue el hueco.
El "plan de Ibon"
El reto que tiene el Unicaja es muy importante. Estamos ante un partido especialmente exigente, frente a un rival con peores resultados que sensaciones y que, claramente, va a más con el paso de las semanas. A ver qué prepara Ibon Navarro con sus defensores exteriores. Hay varias opciones: Alberto, Djedovic, Audige, Kalinoski... Este domingo, desde las 19 horas, veremos cuál es "el plan de Ibon" anti Howard, anti TLC y anti Baskonia.
- Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
- Málaga se prepara para una Nochebuena fría y lluviosa: Aemet alerta sobre la borrasca
- Así será el nuevo Centro de Protonterapia de Málaga que contará con uno de los equipos de Amancio Ortega
- Lluvia en Málaga: Las precipitaciones de este viernes dejan más de 34 litros en Ojén
- Fuengirola ya es de Récord Guinness: así ha conseguido hacer 2.344 pizzas en apenas cinco horas
- Un grupo empresarial de Oriente Medio compra el Juventud de Torremolinos
- Llevo todo el año maldiciendo a quien no ha parado de asesinar niños en Palestina
- «Estoy encantado aquí. Si se acaba, estaré muy agradecido al Málaga»