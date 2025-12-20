Todo lo que hay que saber sobre el Unicaja-Baskonia: fecha, hora y dónde verlo

La Liga Endesa regresa este fin de semana al Martín Carpena con la visita del Baskonia, un rival clásico en la Liga Endesa y que aterriza en Málaga con un balance de 4-5 en la clasificación, fuera de la zona noble que dará acceso a la próxima Copa del Rey de Valencia 2026, aunque es verdad que los vascos tienen un partido pendiente contra el Dreamland Gran Canaria, que fue aplazado por las malas condiciones climatológigas en Las Palmas el pasado fin de semana. El Unicaja, con 7-3 está en una posición de privilegio en esa lucha que todos los equipos tienen a estas alturas del campeonato por clasificarse para la cita del k.o.

Rival agotado

El Baskonia llega al Carpena después de una semana con doble jornada de Euroliga, en la que los vascos recibieron y ganaron el miércoles al AS Monaco y perdieron este viernes, en el Palau Blaugrana del Barça, después de tres prórrogas. Habrá que ver cómo aguantan los de Paolo Galbiati físicamente otro partido en menos de 48 horas.

Tyson Pérez, duda

Ibon Navarro desveló en la rueda de prensa del pasado viernes que Tyson Pérez sigue con problemas físicos, por lo que su presencia en el partido de este fin de semana es más que dudosa, sobre todo porque el técnico cajista tiene que hacer un descarte entre sus 13 jugadores profesionales, sin contar a Xavi Castañeda que parece fuera ya de la dinámica del equipo.

¿Cuándo se juega el Unicaja-Baskonia?

El encuentro tendrá lugar este domingo 21 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas en un Palacio Martín Carpena en el que quizás no haya un lleno total, pero sí está asegurado un ambiente de lujo.

¿Dónde ver el Unicaja-Baskonia?

El partido será transmitido en directo por DAZN, la plataforma de streaming que posee los derechos de la Liga Endesa en esta temporada. En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha.