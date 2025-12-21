El Baskonia, exigente examen para el Unicaja y para su fortín

El mejor Baskonia de lo que va de temporada, no tanto por sus resultados como por la imagen de competitividad que da en sus partidos, examina este domingo (19 horas) el buen momento de un Unicaja que, sobre todo ante su «marea verde», es un equipo muy fiable y capaz de ganar a cualquiera.

La verdad es que un Unicaja-Baskonia es siempre un partidazo. Estén como estén unos y otros en la clasificación. Y es que estamos ante el duelo entre los dos equipos que más títulos han «robado» a Real Madrid y Barça en las dos últimas décadas.

Cansancio

El partido viene marcado por esas tres prórrogas que jugó el Baskonia hace menos de 48 horas en el Palau Blaugrana, en jornada de Euroliga contra el Barça. Es obvio que el cansancio de los vascos puede marcar el choque, sobre todo a medida que vayan pasando los minutos. Algo que seguro que Unicaja querrá aprovechar.

Tiene pinta de que será un duelo de máxima emoción. El objetivo de cajistas y baskonistas es estar el próximo mes de febrero en la Copa de Valencia 2026. El Unicaja lo tiene bien encaminado (7-3), pero hay por delante un calendario muy exigente y estos partidos en casa se antojan fundamentales para lograr el billete.

El rival viene mucho más exigido. Está con un balance de 4-5, por tener pendiente la visita al Gran Canaria que se aplazó el pasado «finde». Ellos no pueden fallar mucho más y eso les hará este domingo doblemente peligrosos.

Perri habla con Audige. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Tyson Pérez, duda cajista

El Unicaja, con la duda de Tyson Pérez, deberá controlar el rebote para poder correr. Físicamente, el Baskonia le va a dar muchos problemas, pero hay talento y energía de sobra en la plantilla verde y morada para oponer a esa fuerza física del rival. También puede ser clave el arreón final, en el último cuarto. Sobre todo, por ese cansancio acumulado de un Baskonia castigado con 55 minutos de partido este viernes en el Palau Blaugrana.

Hueso duro de roer

Los pupilos de Paolo Galbiati, entrenador debutante en la Liga Endesa con el Baskonia, están desarrollando un juego agresivo y vertical que les permite copar puestos altos a nivel estadístico en distintos apartados. De hecho, son el tercer mejor equipo de la competición en porcentaje de acierto en tiros libres (79,26%); y los quintos en puntos anotados (90,11), tapones (3,22), acierto en tiros de 2 (56,47%) y mates (3,11).

Ibon Navarro habla con Augustine Rubit. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Plantilla equilibrada

En cuanto a su plantilla, hay un nombre que sobresale: Timothé Luwawu-Cabarrot. En su segunda temporada en el Kosner Baskonia, TLC ha explotado como referente ofensivo de la Liga Endesa, donde se ha convertido en el máximo anotador de la competición, en la que firma 19,6 puntos por choque. De los 9 partidos que ha disputado, solo en uno bajó de los 15 tantos anotados, a lo que añade 3,6 rebotes y 1,7 asistencias para 16,7 de valoración, por lo que habrá que tener cuidado con él.

Además de Luwawu-Cabarrot, el perímetro baskonista cuenta con las amenazas del anotador Markus Howard (11,5 puntos), Rodions Kurucs (7,7 puntos, 4,4 rebotes), Matteo Spagnolo (7,1 puntos) y el reciente fichaje de Gytis Radzevicius. En la dirección, los bases Trent Forrest (16 puntos, 6 asistencias, 2,5 rebotes en dos partidos), Markquis Nowell (4,4 puntos, 4 asistencias), Rafa Villar (2,2 puntos) y el temporero Kobi Simmons (10,7 puntos, 3 asistencias) ponen orden al juego de los vascos. Por el contrario, no podrán contar con Tadas Sedekerskis por lesión en su tobillo derecho. Por dentro, el poderío físico de Mamadi Diakite (8,7 puntos, 3,3 rebotes, 1,2 tapones), Khalifa Diop (3,3 puntos, 3,8 rebotes) y Clement Frisch (2,3 puntos) es otro de los puntos fuertes de los vitorianos.

Ambiente de gala

El Martín Carpena no se llenará, pero le faltará muy poquito. La «marea verde» es otro factor que puede ser clave para la victoria final. La cita es las 19 horas. PARTIDAZO.