¿Quién es el descarte de Ibon Navarro para el Unicaja-Baskonia de la jornada 11 de la Liga Endesa?

Nihad Djedovic, lesionado, es el jugador que Ibon Navarro ha dejado fuera del partido de este domingo en el Palacio Martín Carpena. El jugador bosnio no se vistió para el choque contra el Baskonia, correspondiente a la jornada 11 de la Fase Regular de la Liga Endesa, por un inoportuno golpe en el cuádriceps que le ha dejado fuera de combate.

El que sí forma parte de la convocatoria de 12 jugadores para el choque contra los vascos es Tyson Pérez, que no está plenamente recuperado de sus problemas físicos, pero estará en el banquillo, junto a sus compañeros.

13 jugadores

Sin contar ya a Xavier Castañeda, que en las próximas horas saldrá rumbo al Hiopos Lleida para terminar allí la presente temporada, Ibon Navarro solo tiene que hacer un descarte en su plantilla de 13 profesionales, hasta que David Kravish regrese de su lesión, algo que no se producirá, probablemente, hasta el próximo mes de abril. En ese momento, serán 14 jugadores los que estarán a las órdenes del técnico vitoriano del equipo cajista.

Nueva oportunidad para ver a los recién fichados

El choque de este domingo frente al potente Baskonia será una nueva oportunidad para ver en acción a Chase Audige y a Augustine Rubit, los dos jugadores llegados al equipo durante la última Ventana FIBA.