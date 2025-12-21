Ibon Navarro: "Baskonia aún con bajas ha tenido muy buena mentalidad"

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, remarcó la importancia del 0-9 encajado ante Baskonia en el arranque del último cuarto. Fue a su juicio la clave de un encuentro que se mantuvo igualado, porque la escuadra verde no supo ampliar diferencias después de "haber hecho un partido bastante sólido durante 30 minutos".

Alegó que sin haber estado brillantes, los suyos hicieron "cosas buenas" durante casi todo el encuentro. Y eso que el porcentaje de triples volvió a ser escaso, con apenas 7 de 23. "Ha habido detalles para no haber podido coger un diferencia, que hubiese sido muy importante", abundó respecto a esa falta de acierto.

Tres errores seguidos

Sobre todo destacó que el cuadro visitante, mermado por las bajas, sí que estuvo muy acertado en reducir las rotaciones, haciéndolas muy cortas, para llegar lo mejor posible a esa fase final casi definitiva. "En el comienzo del último cuarto, por tres errores nuestros, ese parcial tan amplio ha sido muy importante. Hubiésemos llegado con más de diez puntos de renta y no por cuatro a los minutos decisivos", lamentó.

Así subrayó el entrenador vasco que en un partido que se decide por detalles no se haya podido atar el triunfo con suficiente antelación. "Es un equipo difícil de controlar porque ellos tienen mucho talento", aclaró también. Y reconoció que aún con bajas los vitorianos "han tenido muy buena mentalidad".

Quintetos extraños

De cara a un futuro reconoce Navarro que no se pueden tener "faltas de concentración". Y negó que los suyos incluso hayan podido caer en la relajación ante un rival con apenas nueve hombres dipsonibles: "Sí que nos hemos encontrado con algunos quintetos más extraños de lo habitual, lo que nos sacaba del plan de partido".

"No es normal encontrarte con que algunos jugadores del conjunto rival tuviesen hasta cuatro entradas en el mismo cuarto. Vas con unas ideas de emparejamientos y te las rompe. Pero ha habido momentos que hemos querido ser más fieles a nuestro esquema y nos ha ido bien, y otros en los que no", resumió.