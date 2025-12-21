Markus Howard amarga la Navidad al Unicaja (90-93)

Complicado explicar lo que pasó este domingo en el Martín Carpena. El Unicaja perdió ante el Baskonia un partido que tuvo ganado durante casi los 40 minutos, pero que no supo cerrar cuando tocaba y que vio cómo se escapaba sobre la bocina con el enésimo triple de un Markus Howard desatado, con 30 puntos, 17 de ellos en el último cuarto, canasta ganadora incluida.

El de New Jersey (30), Luwawu-Cabarrot (20) y Simmons (19) se bastaron y se sobraron para asaltar un Carpena que se quedó helado con la remontada inverosímil del rival. Una auténtica pesadilla antes de Navidad, sobre todo viendo el róster del rival antes del partido, con solo 9 jugadores, por las bajas de última hora de Kurucs y de Spagnolo. Parecía que todo estaba de cara para seguir sumando victorias, pero...

La Copa, todavía a tiro

En este momento, todo se ve de color negro, pero lo cierto es que este traspié ante los vitorianos no compromete para nada el objetivo que tiene el equipo de defender el próximo mes de febrero su vigente título copero en la cita de Valencia 2026. Los cajistas firman un 7-4 en la tabla que les sigue colocando entre los 8 mejores y en una posición de privilegio. Lo que pasa es que a partir de ahora habrá menos margen para fallar en las próximas jornadas. De momento, será una feliz Navidad, a pesar del 90-93 de este domingo.

Igualdad en el arranque

No tuvo mucho ritmo el inicio del partido. Ibon y Galbiati no pararon de rotar sus banquillos y fue complicado sumar tres o cuatro posesiones seguidas sin parones. El Baskonia aguantó con solvencia los primeros 10 minutos en el Carpena. Howard estuvo especialmente enchufado, con 9 puntos en solo 5 minutos en pista. Su segunda falta personal fue la mejor noticia para el Carpena, que respiró aliviado. El primer cuarto se cerró con un 25-23 que fue el reflejo de ese equilibrio casi total sobre el parqué.

El Unicaja pegó el primer acelerón en el arranque del segundo acto. Un triple de Barreiro puso el +6, 31-25. Tyson Pérez volvió tras su lesión. Apretaron atrás los de verde y morado y el marcador lo agradeció. La diferencia creció hasta el +8 con rebote de ataque y canasta de un muy currante Augustine Rubit. El partido se fue al descanso con 51-43 y una bronca descomunal para el trío arbitral, con un criterio "mejorable" para pitar faltas en cada lado de la pista.

De más a menos

El Unicaja puso en marcha el rodillo tras el intermedio. Galbiati paró el partido con 55-43 y Duarte disfrutando sobre la cancha. La inercia era positiva, pero todavía había que rematar a un Baskonia que nunca se rinde. Aumentó la ventaja el equipo de Los Guindos a base de defensa y de correr, 62-45.

Pero el rival no se rindió. Cabarrot y Howard encontraron el aro cajista y la diferencia bajó hasta los 10, 67-57. El intercambio de canastas marcó los siguientes ataques de unos y otros. El partido alcanzó los últimos 10 minutos con un 76-65 todavía no definitivo.

Un minuto y medio con tres triples sin fallo apretaron el marcador hasta el 76-74. Fue el principio del fin. El 0-9 metió al Baskonia en la lucha, con 8.28 todavía por delante. La cuarta de Howard fue una buena noticia en el peor momento del Unicaja en el partido.

Un triplazo de Duarte le dio aire al equipo, 84-77, dentro de los 5 últimos minutos, pero tampoco tumbó a los vascos. A base de tiros libres, el rival aguantó. El partido entró en los dos minutos finales con 86-84 y el Unicaja muy atascado en ataque.

Howard le dio la vuelta al marcador a 62 segundos para el final del partido. Dos 2+1 seguidos pusieron el 88-90, con 27.5 por jugarse. Sobre la misma bocina, Howard ajustició al Unicaja con su enésimo triple, 90-93. Catorce puntos seguidos, sin fallo, para ganar el partido. Brutal.

El Real Madrid, tras Navidad

Tras la derrota contra el Baskonia, toca celebrar como se merecen la Nochebuena y la Navidad. Eso sí, tampoco se podrán pasar mucho los jugadores porque el próximo domingo vuelve la Liga... y será a lo grande. El Unicaja visita al Real Madrid, líder de la Liga Endesa, en su WiZink Center. Será, seguro, otro partidazo. Toca volver a empezar.