Xavier Castañeda se une a la lista de fichajes fallidos en el Unicaja: Alexander, Lorbek, Printezis, Lessort, Shermadini, Avramovic...

La salida de Xavier Castañeda del Unicaja, oficializada este lunes, no sorprende dentro del club ni tampoco a quienes han seguido de cerca su evolución esta temporada. El jugador bosnio-estadounidense llegó a Málaga con la etiqueta de refuerzo estratégico para el perímetro, un base-escolta con tiro exterior y capacidad de generar ventajas que podía ser el recambio perfecto para el añorado Tyson Carter, ahora en el Estrella Roja serbio. Sin embargo, su paso por el Carpena ha terminado siendo breve y discreto, sin llegar nunca a ocupar un lugar estable en la rotación de Ibon Navarro.

Su caso, un presunto refuerzo de calidad que no cala, no es nuevo en Los Guindos. A lo largo de su historia reciente, el Unicaja ha firmado jugadores que, por trayectoria, perfil o proyección, parecían encajar en el proyecto verde, pero cuya realidad en Málaga terminó siendo muy distinta. Y, como Castañeda, acabaron saliendo antes de lo esperado para, en muchos casos, seguir brillando en otros clubes.

Expectativa sin confirmación

Castañeda llegó con buenas referencias NCAA y un rendimiento más que sólido en la liga francesa, pero desde el inicio le costó adaptarse al ritmo y la exigencia defensiva del modelo Navarro. Su toma de decisiones, sus porcentajes de acierto en los lanzamientos, su rol en las rotaciones, su impacto físico corto por su baja estatura... todo fueron hándicaps para su encaje en el Unicaja 2025/2026. A pesar de algunas actuaciones puntuales, nunca llegó a tener continuidad. El Unicaja decidió salir al mercado para buscar otro jugador de perímetro y con la llegada en la ventana FIBA de Chase Audige, Castañeda pasó a ser el jugador número 14 de la plantilla.

Una lista de salidas antes de tiempo que tiene antecedentes

Su marcha rumbo al Hiopos Lleida recuerda a otras que marcaron etapas anteriores del club, jugadores que llegaron con expectativas altas y salieron sin haber dejado huella. Hay muchos ejemplos. Citemos solo algunos de ellos. De esos fichajes llamados a ser determinantes y cuyos protagonistas salieron del Unicaja por la puerta de atrás.

Víctor Alexander

El pívot norteamericano, un nombre de peso en Europa, aterrizó en Málaga a principios de los 2000 para ser referencia interior, después de una gran etapa en el CSKA de Moscú. Pero no encajó en el esquema, el rendimiento fue irregular y su impacto quedó siempre muy lejos del que había tenido en el equipo ruso o en el Efes, otro club en el que destacó. En el Unicaja duró solo unos meses, con sensación de oportunidad perdida por ambas partes: jugador y club.

Victor Alexander, el día de su presentación con el Unicaja. / GREGORIO TORRES

Erazem Lorbek

Uno de los casos más llamativos. Firmó por el Unicaja siendo una joven promesa europea, pero su rendimiento fue muy inferior al que años después lo convertiría en estrella en el Barça. En Málaga pasó casi inadvertido: poco impacto, poco protagonismo y una adaptación difícil al baloncesto ACB. Dejó el club sin haber dejado huella… y tiempo después se convirtió en uno de los grandes interiores de Europa. Uno de los grandes "4" del baloncesto continental en el arranque del siglo XXI. De Málaga se fue al Benetton Treviso y después una carrera exitosa en Virtus Roma, CSKA Moscú, Barça y union Olimpia Liubliana.

Lorbek, con la camiseta del Unicaja. / ARCINIEGA

Giorgos Printezis

Quizás el ejemplo más llamativo de talento que no floreció en Málaga, pero que está a día de hoy considerado como una estrella del baloncesto griego y un icono para el Olympiacos. Aterrizó con buenas expectativas en 2009, pero nunca logró tener protagonismo en el Unicaja. Su etapa en el club fue muy discreta. A mitad de su segunda temporada, el club de Los Guindos llegó a un acuerdo con el jugador para romper el contrato. Printezis volvió al Olympiacos con el que ganó dos Euroligas, anotando en la Final Four de 2012 la canasta decisiva. No valía para el Unicaja, pero sí para ser bicampeón de Europa con los de El Pireo.

Printezis, una estrella que pasó por Málaga de puntillas. / GREGORIO TORRES

Mathias Lessort

La marcha de Mathias Lessort del Unicaja, después de su fichaje en la temporada 2018-2019, se debe a varios factores que impidieron que el pívot francés tuviera el impacto esperado en el club malagueño. Aunque Lessort llegó con grandes expectativas y mostró su calidad en momentos puntuales, su etapa en Málaga duró demasiado poco. Su carrera, tras dejar el Unicaja, ha sido brillante en Bayern Múnich, AS Monaco, Maccabi Tel Aviv, Partizan y, ahora, en el Panathinaikos. Otro ejemplo de esos jugadores que supuestamente no "valían" para jugar aquí y han demostrado ser estrellas del básket en el Viejo Continente.

Lessort, uno de los grandes pívots del baloncesto europeo. / ALEX ZEA

Giorgi Shermadini

Poco que decir de Shermadini, que no sepamos. Lleva varias temporadas siendo uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa. Sin embargo, en Málaga, no funcionó. No llegó a ser un “fichaje fallido” en números, pero sí en expectativas e impacto. En su etapa cajista firmó de media 9,3 puntos, 4,3 rebotes y 12,2 de valoración en 108 partidos. Es verdad que tuvo algunos problemas físicos que le cortaron el ritmo y, además, siempre ha quedado la sensación de que nunca tuvo un base y un sistema que lo explotara como después ha ocurrido en Tenerife. Otra operación decepcionante por lo que se esperaba del georgiano.

Shermadini posa con su camiseta. / ALEX ZEA

Aleksa Avramovic

Fichado como anotador exterior tras brillar en Italia, nunca logró adaptarse al ritmo ACB y su rol se redujo drásticamente jornada a jornada. Avramovic nunca encontró continuidad ni espacio en una plantilla que pedía más físico. Llego el verano de 2029 y solo unos meses después fue cedido al Estudiantes. Se fue sin haber mostrado ni una fracción de lo esperado. Después de eso, ha jugado a un gran nivel en Euroliga con el Partizan, también con el CSKA y ahora vuelve a ser importante en el equipo de Dubai, que este curso se está estrenando en la máxima competición del baloncesto continental.

Avramovic, paso fugaz por el Unicaja. / La Opinión

Patrón común a todos

Cada uno de estos jugadores tuvo su historia, pero comparten puntos comunes: No encontraron el encaje táctico adecuado. Ya fuera por estilo, ritmo o roles, su juego no terminó de casar con lo que el equipo exigía para sus entrenadores. Todos triunfaron antes o después, pero no en el momento concreto ni en el entorno que encontraron en Málaga. Castañeda, como Alexander, Lorbek, Avramovic, Shermadini o Printezis, se une a esa lista de fichajes fallidos que, por diferentes razones, no lograron dar el salto esperado.

Una salida inevitable

La marcha de Castañeda es un nombre más en esa lista. El jugador seguirá su camino ahora en Lérida y habrá que ver si sus números y su protagonismo sí es el esperado en el Hiopos. En Málaga, la historia queda escrita: fue un fichaje que no dio el rendimiento esperado. Un capítulo breve, como el de otros tantos jugadores que, pese a su talento, no lograron encontrar su mejor versión vistiendo de verde y morado.