El Unicaja cede a Xavier Castañeda al Hiopos Lleida hasta final de temporada

El 'culebrón' Xavier Castañeda llega a su fin. El Unicaja ha hecho oficial este lunes que el base estadounidense, nacionalizado bosnio, jugará lo que resta de temporada cedido en el Hiopos Lleida. Este periódico ya informó el viernes que la intención de la entidad de Los Guindos era que saliese a préstamo esta campaña, incluso ya se había despedido de sus compañeros tras el entrenamiento del viernes, y ahora ya se confirma que será al club catalán.

Comunicado del Unicaja

"El Unicaja ha alcanzado un acuerdo para la cesión de Xavier Castañeda al Hiopos Lleida hasta final de temporada. De esta forma, el base estadounidense (25 años, 1,84 metros) continuará disputando la Liga Endesa en el conjunto catalán.

Xavier Castañeda ha disputado 14 partidos con el Unicaja a lo largo de cuatro competiciones (Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur. Su mejor partido fue en el Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias para 16 de valoración. ¡Suerte, Xavier!"

Salida esperada

La marcha del internacional por bosnia era un secreto a voces en los últimos días e incluso semanas. Su fichaje no cuajó desde el principio y en el club ya movieron ficha con la contratación de Chase Audige, que ya está metido en plena dinámica. De hecho, Castañeda fue uno de los descartes para el encuentro de este domingo ante el Baskonia, con su salida ya prácticamente cristalizada.

El jugador llegó el pasado verano a Málaga procedente de la liga francesa como el sustituto ideal de Tyson Carter, pero no ha cumplido las expectativas, por lo que se ha tenido que buscar este desenlace.

La decisión del club cajista ha sido finalmente que a salga a préstamo. El Unicaja firmó al base-escolta para la presente temporada, con opción a una más. Así que todavía es una incógnita que será de Castañeda la próxima temporada. Lo único claro es que jugará con el Lleida lo que queda de temporada 2025-26 y la entidad malagueña le seguirá teniendo en el radar.

También hay que recordar que el Unicaja ya tiene firmado para el próximo curso al sueco Melwin Pantzar, otro activo que puede hacer las funciones de '1' y de '2', cedido este año en el Bilbao Basket.