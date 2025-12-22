El Unicaja quiere llenar el Carpena para la "final" por la Copa contra el Joventut

La derrota del domingo contra el Baskonia ha complicado el camino liguero del Unicaja rumbo a la próxima Copa del Rey de Valencia 2026. Con un balance de 7-4 en la clasificación, las cuentas siguen saliendo, pero es cierto que el margen de error ha quedado minimizado. Con un partido especialmente duro a la vista, el próximo domingo, en la pista del líder, Real Madrid, la cita de la siguiente jornada de la Liga Endesa, contra el Joventut, en el Carpena, se convierte en una "finalísima" para lograr el billete para la cita del próximo mes de febrero en el Roig Arena.

Objetivo: llenar al Carpena

De cara a ese partido contra los catalanes, del martes 30 de diciembre (19:00 horas), el club de Los Guindos ya se ha puesto manos a la obra para el objetivo de llenar el Carpena y convertir el Palacio en una caldera que ayude a los de Ibon Navarro a ganar a la Penya, que llegará liderada en la pista por Ricky Rubio.

Último partido de 2025

Hay mucho en juego en ese último partido del año para el Unicaja. Precisamente por eso, apenas quedan entradas disponibles. Por este motivo, el club de Los Guindos ha comunicado este lunes que si por cualquier circunstancia algún abonado no puede asistir, tiene la opción de poner su entrada a la venta desde su perfil web y ayudar a que el Carpena esté lleno.

¿Cómo vender la entrada?

Según explica el club en su comunicado: "Se trata de una gestión muy sencilla y que, además, en el caso de que la localidad se venda, el abonado recibirá una compensación económica en su monedero virtual. Para hacerlo, de forma cómoda y sencilla, solo hay que identificarse como abonado, elegir el partido, en este caso el Joventut de Badalona, pinchar en Gestionar y después en "Poner entrada a la venta". Al completar esta acción, el asiento quedará libre para que pueda comprarlo otro aficionado y, en caso de que se venda, se recibirá en el monedero virtual del abonado el 50% de la cantidad que paguen por el asiento para que lo gaste en entradas, productos de la tienda.... El dinero se ingresará en el monedero virtual después de la finalización del evento. Una vez vendida es un proceso irreversible y su asiento no estará disponible en su abono para el partido frente al Joventut de Badalona".

Cualquier iniciativa vale con tal de conseguir que el Carpena vista sus mejores galas y el Unicaja pueda ganar un partido que le acerque a ese objetivo de poder defender en Valencia su vigente título copera ganado en Las palmas la pasada temporada.