El Unicaja invita a regalar emoción por Navidad

El Unicaja Baloncesto invita a sus seguidores a regalar emoción. Justo en unas fechas tan propicias saca a la venta las entradas para el comienzo de la segunda vuelta de la Liga Endesa y del Round of 16 de la BCL. En sus perfiles en redes sociales anima de esta forma a adquirir los asientos para esos encuentros de la siguiente manera: "Ven al Carpena a disfrutar de los encuentros frente al MoraBanc Andorra, Real Madrid y dos rivales que saldrán del Play-in de la BCL. ¡Regala emoción estas Navidades con el Unicaja!".

Con la llegada de la Navidad, Unicaja Baloncesto considera que es una buena manera de "ayudar a que regaléis baloncesto y emoción apoyando" al equipo verde. Desde este martes ya están a la venta los encuentros reseñados, que el club considera como "claves para el devenir" del equipo.

Lista de partidos

Entre los partidos que ya están disponibles figuran los de Liga Endesa frente al MoraBanc Andorra, que entrena un viejo conocido como Joan Plaza (sábado 7 de febrero, a las 19.00 horas); y el choque ante uno de los grandes de Europa, el Real Madrid (domingo 15 de febrero, a las 19.00 horas).

Por otra parte, en la BCL están también a la venta los dos primeros duelos en casa del Round of 16, en los que el Unicaja se medirá al ganador de las eliminatorias del Play-in entre el Fitness First Wurzbug Baskets y el Patrioti Levice (miércoles 21 de enero, a las 20.30 horas); y del Elan Chalon y el Promitheas Patras (martes 3 de febrero, a las 20.30 horas).