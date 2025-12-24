El camino del Unicaja a la Copa: ¿A dos o tres victorias del objetivo?

El triple que el pasado domingo anotó Markus Howard para asaltar el Carpena (90-93) no tiene por qué ser decisivo para que el Unicaja obtenga el billete para la Copa del Rey 2026 de Valencia. Sin embargo, ese triunfo del Kosner Baskonia ha reducido el margen de error para un equipo que aún tiene varias piedras complicadas en las seis jornadas que restan de la primera vuelta liguera.

El cuadro cajista necesitaría de dos a tres victorias para garantizarse una plaza en tierras valencianas, donde defender en febrero su vigente título copero. Su balance actual es de 7 victorias y 4 derrotas, de manera que es séptimo, aunque empatado a guarismos con FC Barcelona y Joventut, que le anteceden en la tabla clasificatoria.

Próximos rivales

Restan para que se cierre la primera parte de la competición tres duelos en el Carpena, a partir del duelo del martes próximo ante el propio Joventut, así como otros tres lejos de Málaga, que empiezan a contar con el de este domingo en la cancha del Real Madrid. En casa recibirá asimismo a un Granada que es el rival a priori más cómodo, así como al UCAM Murcia, actualmente segundo y equipo revelación en este arranque liguero. Debe además visitar los feudos de Breogán y del anfitrión copero, el Valencia.

El devenir liguero ha deparado que las últimas derrotas de escuadras situadas a la estela de Unicaja o Baskonia, ahora octavo, rebajen el cupo de nueve victorias al que Ibon Navarro, el técnico cajista, se había referido en alguna ocasión en ese camino hacia la defensa de la Copa conquistada en Las Palmas.

Real Madrid-Unicaja (28/12)

El equipo malagueño visitará este domingo una pista que suma año y medio sin contemplar ninguna derrota del Real Madrid en Liga. Es el choque más difícil de cuantos restan en el camino hacia tierras valencianas. Será, además, el reencuentro en esta competición de los verdes con Sergio Scariolo.

Unicaja-Joventut (30/12)

Con un duelo para el que ya apenas restan entradas por vender, los de Navarro tendrán el próximo martes ante sí a un rival directo en la lucha por estar en Valencia en febrero próximo.

Breogán-Unicaja (3/1)

El reencuentro ante los de Casimiro siempre entraña muchas dudas. En casa los gallegos se hacen fuertes y hacen sudar a todos sus rivales. El Unicaja no será menos, aunque en la libreta esté en rojo este duelo para poder allanar esta primera mitad de la competición.

Valencia-Unicaja (11/1)

Puede ser la antesala a lo que se vea más tarde en la Copa. El Unicaja se estrenará en el nuevo feudo del Valencia Basket, justo donde podría defender título semanas más tarde.

Unicaja-Granada (17/1)

Los cajistas no podrán confiarse en el derbi andaluz, salvo que ya tengan garantizado el billete. A priori se trata del rival más cómodo.

Unicaja-UCAM Murcia (25/1)

En caso de resultar decisivo, el rival será de los más en forma durante la primera fase de esta Liga.

Las cuentas de momento le salen al Unicaja. Es uno de los equipos de la ACB con mejor balance ante su incondicional marea verde. Pero no deberá descuidarse porque precisamente recibe a rivales directos con Joventut y Murcia en lo que resta de primera vuelta.