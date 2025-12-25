El próximo reto del Unicaja: Acabar con la racha de victorias histórica del Madrid

Este domingo, el Unicaja se enfrentará a uno de los desafíos más grandes de su historia reciente: intentar poner fin a la racha histórica de 36 victorias consecutivas del Real Madrid de Baloncesto en su cancha, el Movistar Arena, en la Liga Endesa. La mejor racha como local de un equipo en toda la historia liguera en el baloncesto español.

Imparable en el Movistar Arena

El Real Madrid, con un nivel de juego arrollador y bajo la dirección de Chus Mateo, hasta el pasado verano, y de Sergio Scariolo, el presente curso, ha demostrado ser prácticamente invencible en su pista desde la última derrota, ocurrida en marzo de 2024, ante BAXI Manresa. Desde entonces, ha logrado una cadena imparable de 36 victorias seguidas, que lo ha consolidado como el equipo más sólido de la Liga, lo que le ha permitido ganar el título ACB las dos últimas temporadas de manera consecutiva.

Unicaja: ¿Misión imposible?

Pero este domingo, en el Movistar Arena, el Unicaja tendrá la oportunidad de hacer historia. Para el conjunto malagueño, dar la gran sorpresa significaría sumar una victoria clave en su lucha por amarrar un billete para la próxima Copa del Rey de Valencia, además de dar un golpe encima de la mesa y convertirse en el verdugo de esa racha abierta de victorias seguidas de los blancos que nunca se había visto antes.

Ganar en el Movistar Arena parece casi imposible, pero... El Madrid ha demostrado a lo largo de estos 36 partidos ser una máquina de jugar al baloncesto y de arrasar rivales. Lo era con Chus Mateo y lo sigue siendo ahora con Sergio Scariolo.

No hay equipo que pueda con este Real Madrid. / ACBPhoto

El secreto del Madrid: ¿Qué ha hecho al equipo blanco tan imparable?

El éxito de esta racha viene por la buena gestión de sus plantillas en estas tres últimas temporadas. Tanto Chus como Scariolo han contado con rósters largos que han posibilitado al equipo blanco compaginar Euroliga y Liga con éxito. El técnico italiano, en esta campaña 2025/2026, cuenta con un plantillón fabricado a golpe de talonario para luchar por el título europeo y, por supuesto, por la Liga Endesa. Tavares, Campazzo, Llull, Hezonja, Lyles, Okeke, Abalde, Feliz, Deck... Infinitos recursos que son la clave del éxito de los merengues.

Con Chus Mateo se inició esta racha actual de victorias. / ACBPhoto

¿Qué tiene que hacer el Unicaja para hacer historia en el Movistar Arena?

Además de esperar que el Real Madrid tenga un muy mal día, la clave del partido para el Unicaja será evitar que el Real Madrid imponga su ritmo. Para eso, el equipo verde y morado debe ser disciplinado en defensa, limitando la producción de los jugadores más influyentes del Madrid y controlando el rebote, algo en lo que el Madrid siempre es muy fuerte. El trabajo colectivo del equipo será esencial para contrarrestar el potente baloncesto 5 estrellas del Madrid. Poder correr y tener buenos porcentajes de acierto en el tiro de 3 puntos serían dos claves más para acabar con la racha de los madrileños.

El Real Madrid, gran favorito

Es obvio que este es un partido en el que el Unicaja tiene mucho que ganar y muy poco que perder. Si los de Ibon Navarro lograr frenar a los campeones, sería un golpe de autoridad, tanto para ellos mismos como para la Liga Endesa. Sería una muestra de que, a pesar del cambio de jugadores en la plantilla cajista, el equipo sigue capacitado para ganar a cualquiera, incluido al líder de la Liga y en su propio fortín.

El Real Madrid de Scariolo tampoco pierde en su ambiente este curso. / ACBPhoto

¿Conseguirá Unicaja la victoria que acabe con la racha más impresionante en la historia reciente de la Liga Endesa? El domingo, sobre las 21 horas, tendremos la respuesta a esta pregunta.