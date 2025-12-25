El Unicaja regresa al trabajo tras dos días de descanso

El Unicaja retoma este viernes las sesiones preparatorias, de cara al partido del próximo domingo en el Movistar Arena, donde se mide al Real Madrid en la penúltima jornada liguera del año (19.00 horas). Después de dos días de descanso, en los que la plantilla ha podido disfrutar de la Nochebuena y el 25 de diciembre en compañía de sus familiares y allegados, Ibon Navarro incrementará la intensidad ante los dos importantes compromisos que ponen punto y final a este inolvidable 2025.

Restan dos fechas de las seis que quedan de esta primera vuelta y el cuadro cajista aún no tiene ni mucho menos resuelto su billete para estar en febrero en la Copa del Rey de Valencia, que le reportaría la posibilidad de defender el título cosechado este mismo año en Las Palmas. De ahí la importancia de retomar el trabajo con buen pie, en especial cuando el próximo martes reciba al Joventut en el Carpena.

Racha en casa

Este último choque tendrá el aliciente de que los catalanes son rivales directos en esa lucha por cerrar la primera vuelta entre los ocho primeros clasificados y, en tal caso, poder disfrutar de la siempre tan atractiva competición copera. Pero antes hay que intentar sorprender al todopoderoso Real Madrid ante su público. El Movistar Arena se ha convertido en un duro fortín durante el último año y medio. Ningún equipo ha sido capaz de asaltarlo como visitante. Ahí está el mayor reto para los pupilos de Navarro.

Además, la escuadra verde aspira a pasar página a la derrota, con triple en el último segundo que cosechó el pasado domingo en el Carpena ante un Baskonia que también es rival directo en el camino hacia la Copa. Precisamente en ese duelo fue baja por lesión Djedovic, que sin embargo ya se entrenaba este pasado martes, a las puertas de la Nochebuena, en la sesión preparatoria que se desarrolló en el Martín Carpena.

Balance liguero

El Real Madrid recibirá al Unicaja Baloncesto con un balance de 10 triunfos y una derrota en las primeras 11 jornadas disputadas en la Liga Endesa. Son líderes destacados, mientras que los costasoleños se encuentran en séptima posición, con siete victorias y hasta cuatro duelos perdidos. Los cajistas tienen no obstante el mismo balance que FC Barcelona y Joventut, quinto y sexto, en función de sus balances anotadores.