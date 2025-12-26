Todo lo que hay que saber sobre el Real Madrid-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo

La Liga Endesa regresa este fin de semana con la visita del Unicaja al Movistar Arena, donde el Real Madrid no pierde desde el 31 de marzo de 2024 en Liga Endesa. El cuadro de Ibon Navarro aspira a plantar cara a un líder que mantiene un balance de 10-1 en la tabla, mientras que los verde son séptimos, con 7-4, de cara a obtener el billete para la próxima Copa del Rey de Valencia 2026.

Rival intratable

El Real Madrid deberá ratificar ante los costasoleños su buen momento de forma, sin olvidar que en Euroliga su regularidad dista mucho de la obtenida en la competición doméstica. Es séptima en Europa, con un balance de 10-7. El último rival que asaltó el Movistar Arena fue el Panathinaikos griego, que el 13 de noviembre venció por 77-87.

¿Cuándo se juega el Real Madrid-Unicaja?

El encuentro tendrá lugar este domingo 28 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas en el Movistar Arena de Madrid, la pista más esquiva del baloncesto español.

¿Dónde ver el Real Madrid-Unicaja?