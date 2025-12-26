Ibon Navarro: "Es difícil ganarle al Real Madrid"

No es tarea ni mucho menos sencilla, porque en el Real Madrid de Sergio Scariolo "hasta Tavares ya parece prescindible". Así lo relató el entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, en el regreso a los entrenamientos, tras dos días de descanso para su plantilla, de cara al duelo de este domingo a las siete en el Movistar Arena. Nadie gana en esta pista en Liga Endesa desde el 31 de marzo de 2024. "Es un partido muy difícil. Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible e intentar mejorar, pero aún así a lo mejor no nos da para ganar", confesó el preparador vasco en sala de prensa.

Los madridistas son líderes destacados y acumulan en la competición nacional nueve triunfos consecutivos para un balance de 10-1 que los mantiene como líderes destacados. "Es un equipo muy bueno. Juega en casa con mucha confianza. Si no lo hacemos muy bien... Tenemos que intentar ser consistentes y ver si podemos encontrar opciones y aprovecharlas", relató Navarro. Tendrá la plantilla disponible al completo, como el pasado martes, si bien es cierto que resta el entrenamiento de este sábado antes de afrontar el encuentro dominical.

Sin fútbol

Ibon no quiere hablar siquiera de lo que vendrá antes de Nochevieja, cuando el martes reciba su escuadra al Joventut en el Carpena. Bromeó con que para el fútbol y se aprovecha para llenar de partidos el calendario en ACB, hasta el punto de que no se juega incluso en el último día del año por circunstancias. No obstante, destacó positivamente que se llenen en estos días los pabellones, especialmente de familias enteras aprovechando las vacaciones escolares.

Sobre el Real Madrid también incidió en que es un rival "con mucho equilibrio, capaz de estar entre los mejores de la Liga a nivel ofensivo sin tener grandes porcentajes de tres puntos". Asimismo destaca en la pintura, en el tiro libre, en el rebote tanto ofensivo como defensivo. Y recordó que es un conjunto con muchos registros, "que gracias a Usman Garuba puede cambiar, crear alternativas, que a Sergio Scariolo le gustan mucho. Es un equipo muy poderoso. Es difícil ganarle", reiteró.

Para mejorar

Será con todos estos condicionantes un partido para "mejorar como equipo", porque al ser uno de los mejores "en algunas cosas, donde nos somos brillantes, nos permitirá aprender". Y en este sentido expresó lo que supuso la derrota del pasado domingo en casa, ante un Baskonia que por primera vez en todo el año ganaba un partido en el que había perdido tres cuartos, al tiempo que el Unicaja era la segunda vez en 2025 que perdía un choque donde se había impuesto en más de dos cuartos. La otra vez que ocurrió lo mismo fue precisamente ante el Real Madrid, en el Trofeo Costa del Sol.

"Creo que las valoraciones y el análisis que hicimos de cómo y por qué perdimos son muy útiles", apuntó sobre lo que fue la sesión del pasado lunes, posterior a esa dura derrota liguera. "Es una buena lección para nosotros, para cuando volvamos a estar en una situación parecida. Dentro de lo doloroso que es, nosotros tenemos herramientas para limitar e intentar que no suceda. Luego está la calidad del rival, pero creo que tenemos la capacidad para que no pase. Los jugadores nos dieron su opinión y la derrota la dejamos ahí, a la mochila y a la siguiente", resumió sobre la necesidad de pasar página a lo sucedido contra Baskonia.

Tres minutos letales

Lo cierto es que Unicaja, como el propio Ibon Navarro confesó, ante un rival de entidad no puede tener tres minutos "muy malos", porque en estos casos "pierdes, al tener enfrente a un rival con mucho talento y capacidad de ganar". Así aludió a que contra otros equipos "igual no te castigan". A su juicio es parte del proceso vivir este tipo de experiencias negativas. "Cuando aprendimos en el pasado hicimos mucho. Es cuestión de tener el control suficiente", finalizó.