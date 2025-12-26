El Hiopos Lleida dice que Castañeda no ha pasado el reconocimiento médico y el jugador regresa al Unicaja

Nuevo giro en la situación de Xavier Castañeda. El Unicaja y el Hiopos Lleida ya habían anunciado oficialmente el acuerdo para la cesión del base-escolta hasta final de temporada, pero este viernes el club de Los Guindos ha comunicado que, según le ha informado el club catalán, el jugador con pasaporte bosnio no ha pasado el pertinente reconocimiento médico y, por tanto, debe regresar a la disciplina verde y morada... por ahora.

El Unicaja asegura que no tenía "conocimiento de ninguna lesión" y que "mantendrá una postura de prudencia y respeto hacia todas las partes" antes de tomar "cualquier decisión sobre el siguiente paso a seguir". De momento, Castañeda vuelve a Málaga.

Comunicado del Unicaja

"El club Força Lleida ha comunicado al Unicaja que no hará efectiva la cesión de Castañeda al no pasar el jugador las pruebas médicas establecidas por el club ilerdense.

Al no tener el Unicaja conocimiento de ninguna lesión y haber estado el jugador entrenando en todo momento sin referir ninguna dolencia o limitación física, el Club queda a la espera de recabar toda la información, antes de adoptar cualquier decisión sobre el siguiente paso a seguir.

Hasta la recepción y análisis de dicha información, el Club mantendrá una postura de prudencia y respeto hacia todas las partes implicadas.

De momento, el jugador regresará a Málaga para reincorporarse a la disciplina del Unicaja."