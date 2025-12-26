El Unicaja prepara un nuevo pabellón y un museo en Los Guindos

El presidente del Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, anticipó un regalo de Reyes para toda la masa social cajista: "Habrá nuevas obras en Los Guindos, donde se hará un nuevo pabellón. Ha sido idea de la Fundación. Es un pabellón para darle más sentido a ese recinto, con más pistas cubiertas y una central que permita que el femenino o el Unicaja U22 puedan jugar con un público de 1500 a 2000 personas, que sea complementario al del Martín Urbano. Irá en paralelo", relató con motivo ante los micrófonos de SER Deportivos Málaga. Este mismo mes ya habló asimismo de las mejoras en el Carpena.

La intención es la de que las obras arranquen este próximo año, al mismo tiempo que se construya en el propio recinto de Los Guindos un museo, justo como colofón a las celebraciones por el medio siglo de la entidad verde. De cara a 2026 apuntó que el Unicaja mantiene su idea de "pelear, crear identidad de club, hacer los fichajes que veamos idóneos para mantener la cultura". Respecto a lo que se avecina por ese 50 aniversario, previsto para 2027, señaló que deberá prepararse "a un nivel que merece este club".

"Ya iréis conociendo el programa de lo que haremos. Será muy bonito, muy extenso, muy denso también, y del que nos sentiremos orgullosos todos los aficionados al baloncesto y todos los malagueños. También el museo, evidentemente. Irá en Los Guindos. Se ha tenido que retrasar porque va a ser de muchos más metros. Será un museo inmersivo", manifestó en el referido espacio radiofónico.

En los próximos años también se desarrollarán nuevas obras en el Martín Carpena: "El presupuesto de 2026 ya tiene el cambio de pista, la iluminación y sillería. Pero la sillería es un coste importante y la empresa que gane no podría hacerlo para el verano, tendríamos que ir al 27. El plan es el que llevo pidiendo para el pabellón, y hay una predisposición magnífica por parte del Ayuntamiento".