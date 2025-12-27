El Carpena se llenará para la 'final' por la Copa frente al Joventut

El Martín Carpena volverá a rugir como en las grandes noches para el último partido del año del Unicaja. Tras jugar este domingo frente al Real Madrid en el Movistar Arena, el equipo cajista despedirá el 2025 el próximo martes 30 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Palacio frente al Joventut en un duelo fundamental para clasificarse para la Copa del mes de febrero en Valencia y a falta de varios días para el partido las entradas ya se han agotado.

Todo vendido

No quedan billetes a la venta en la web oficial del club malagueño. A partir de ahora, solo se podrán adquirir las entradas que los abonados que no vayan a acudir a la cita liberen para que sean compradas por otros aficionados. La importancia del encuentro y las vacaciones navideñas, que hará que se vean muchos niños y niñas por las gradas del Martín Carpena, han supuesto un impulso definitivo para que el pabellón pueda registrar una de las mejores entradas del año.

Es un partido fundamental para el equipo comandado por Ibon Navarro. A falta de saber lo que ocurre en esta 12ª jornada, que se disputa este fin de semana, Unicaja y Joventut están igualados en la clasificación a 7 victorias y 4 derrotas, lo que les convierte en rivales directos por hacerse con uno de los billetes para la cita copera en Valencia.

Las cábalas dicen que para acabar la primera vuelta de la Liga Endesa entre los ocho primeros de la tabla van a ser necesarias 9-10 victorias. Viendo el calendario que le queda por delante al Unicaja, este encuentro será fundamental en esta lucha por la Copa.