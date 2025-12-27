Real Madrid-Unicaja: En busca del más difícil

Partido de altos vuelos en plenas fechas navideñas. El Unicaja visita este domingo (19.00 horas) el feudo más inexpugnable de toda la Liga Endesa. El equipo malagueño se desplaza hasta la capital con un reto mayúsculo: ser el primer equipo en casi dos años que gane un partido de ACB al Real Madrid en el Movistar Arena. Tras el tropiezo en la última jornada en casa ante al Baskonia, los de Ibon Navarro buscarán dar la campanada ante los de Scariolo y acercarse más a la Copa del Rey de Valencia.

Difícil, pero no imposible

La empresa es muy tremendamente complicada, pero no imposible. No sería la primera vez que el Unicaja de Ibon Navarro gane a los blancos en su pabellón. Sobre el papel, el Real Madrid es muy favorito, pero en esto del deporte no hay nada escrito. El Unicaja viaja sin bajas, tiene a todos sus jugadores disponibles, e intentará aprovechar que el equipo merengue jugó 48 horas antes del choque otro partido de Euroliga, en el que cayó en Mónaco (100-95), aunque viendo el róster de los de Scariolo será difícil que ese cansancio les afecte demasiado.

La derrota frente al Baskonia ha complicado algo las cuentas cajistas para estar en la Copa del mes de febrero de Valencia, pero siguen saliendo, incluso cayendo frente al Madrid. Tras 11 jornadas disputadas, el Unicaja acumula un balance de 7 victorias y 4 derrotas. Así que en las seis jornadas restantes, necesita ganar 2-3 partidos para hacerse con uno de los 8 billetes para la cita. Lograr un triunfo un el Movistar Arena sería dar un paso de gigante hacia ese objetivo y, además, un impulso moral antes de despedir el 2025 frente al Joventut en el Carpena.

Duelos recientes

Unicaja y Real Madrid han protagonizado duelos para el recuerdo en los últimos años. Los de verde y morado le ganaron el curso pasado dos finales -Supercopa y Copa del Rey-, y el equipo blanco se llevó la eliminatoria de semifinales de la Liga Endesa por 3-1. Ahora, este nuevo Unicaja, con media plantilla renovada y fichajes recientes como los de Augustine Rubit y Chase Audige, intentará poner de nuevo en aprietos al líder en solitario de la ACB, que solo ha dejado escapar un partido, en la 2ª jornada en Vitoria frente al Baskonia (105-100).

El Real Madrid sigue manteniendo parte del bloque que tantos éxitos le ha dado en los últimos años. Tavares, Llull, Campazzo, Hezonja, Deck... Pero también muestra muchas caras nuevas: Kramer, Okeke, Alex Len, Lyles, Maledon... Una combinación que está arrasando en la competición local (10-1), pero que está siendo irregular en Europa (10-8). Además, este partido servirá de reencuentro entre el Unicaja y Sergio Scariolo, ahora en el banquillo madrileño tras muchos años al frente de la selección española. El club de Los Guindos vivió su primera etapa dorada con el italiano en el banquillo, con el que conquistó la Copa del Rey en la temporada 2004-05, ganó la ACB en la 2005-06 y llegó a jugar la Final Four de la Euroliga en 2007. Ahora estará enfrente, y mientras dure el partido no hay amigos.